"Beethoven 200" apre la XIII Stagione dell'OFB Domenica 22 novembre al Teatro Vittorio Emmanuele di Benevento

L’Orchestra Filarmonica di Benevento (OFB) taglia il traguardo dei tredici anni di attività e inaugura la XIII Stagione concertistica 2026/2027 – guidata da Giovanni Sollima (direttore artistico), Michele Spotti (direttore musicale) e Sir Antonio Pappano (direttore onorario) – con un appuntamento interamente dedicato a Ludwig van Beethoven.

Domenica 22 novembre 2026, alle ore 19.00, il palco del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento ospiterà "Beethoven 200", un concerto evento celebrativo che riunisce quattro interpreti di primo piano del panorama musicale internazionale insieme all’organico sannita.

A salire sul podio sarà il giovane direttore italiano Matteo Dal Maso, vincitore nel 2025 del prestigioso 18° Donatella Flick LSO Conducting Competition (legato alla London Symphony Orchestra) e già protagonista sui palcoscenici di istituzioni quali il Teatro Regio di Torino, l’Opéra Royal de Wallonie di Liegi e Opera Australia a Sydney. Dal Maso guiderà l’Orchestra Filarmonica di Benevento in un programma che accosta due capolavori assoluti della produzione beethoveniana.

Nella prima parte della serata riflettori puntati sul virtuosismo d'insieme con il Triplo Concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, op. 56, che vedrà protagonisti tre solisti d’eccezione: Roman Simovic al violino (dal 2010 spalla della London Symphony Orchestra e impegnato su un prezioso Stradivari del 1709), Giovanni Gnocchi al violoncello (già primo violoncello della Camerata Salzburg, docente al Mozarteum di Salisburgo e ospite delle principali sale europee) e Giuseppe Andaloro al pianoforte (vincitore di prestigiosi concorsi internazionali come il Busoni di Bolzano e apprezzato solista nei maggiori teatri del mondo).

Nella seconda parte il programma culminerà con una delle pagine più celebri e iconiche dell’intera storia della musica sinfonica: la Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67.

Con questo appuntamento di grande respiro internazionale prende ufficialmente il via il nuovo anno musicale dell’OFB, in attesa dell’annuncio completo di tutto il cartellone 2026/2027 previsto per la prossima settimana.