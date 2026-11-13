Mastella e la malattia, il racconto: scienza e fede, non bisogna mollare Il sindaco è tornato a parlare della sua battaglia

C’è una scelta che Clemente Mastella ha fatto fin dal primo momento: non vivere la malattia nel silenzio, ma condividerne pubblicamente il percorso, trasformando un’esperienza personale in un messaggio di vicinanza e incoraggiamento per chi sta affrontando la stessa battaglia.

Il sindaco di Benevento, 79 anni, è tornato a parlarne oggi, a margine dell’incontro sugli Stati generali della Via Francigena del Sud, in programma in città, al Museo del Sannio.

E lo ha fatto aggiornando sulle cure, con l’inizio del percorso di radioterapia, ma soprattutto ribadendo la filosofia con cui sta affrontando questo momento: "Scienza e fede".

La diagnosi era stata annunciata lo scorso 2 luglio, durante la celebrazione della Madonna delle Grazie, quando Mastella, visibilmente commosso, aveva chiesto alla città di pregare per lui. Da allora ha scelto di non nascondersi, raccontando anche le difficoltà, le paure e il confronto con la propria fragilità.

Oggi, però, il suo messaggio si allarga a una comunità di persone che gli scrivono, lo chiamano e riconoscono nelle sue parole una testimonianza. "Ho avuto modo, dall'inizio di questo mio percorso un po' particolare, un po' difficile, di riscontrare tantissimi altri che hanno maggiori difficoltà di me" ha spiegato, sottolineando la solidarietà ricevuta.

Un sostegno che sembra aver assunto anche una dimensione collettiva. Mastella ha parlato delle circa 300mila visualizzazioni raggiunte dal suo più recente post sui social e dello scambio di incoraggiamenti con chi sta vivendo un'esperienza simile "Loro incoraggiano me, io incoraggio loro".

È qui che il racconto pubblico della malattia assume un significato ulteriore: non soltanto informare sulle proprie condizioni, ma rompere il silenzio, offrire un riferimento e ricordare che nessuno dovrebbe sentirsi solo davanti alla malattia.

"Una comunità che ha difficoltà, ma che non si piega, può essere genuflessa per qualche momento, ma non si piega" ha concluso. Una frase che racchiude il senso del messaggio che Mastella ha scelto di rivolgere alla città e a quanti stanno affrontando un percorso di cura: non mollare, affidandosi alla medicina, alla fede e alla forza della solidarietà.