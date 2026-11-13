Benevento a Paduli: lezioni di "cinismo" La squadra giallorossa gioca bene costruisce tanto, ma deve aumentare la concretezza

Seconda mattinata a Paduli. Nella quiete del centro di via Ariella, il Benevento ha continuato il suo percorso in vista della sosta di campionato, che prelude alla settimana di preparazione della sfida di Marassi alla Sampdoria. Esercitazioni come sempre mirate e finalizzate al miglioramento dell'efficacia di una squadra che esprime un gioco corale di grande qualità, ma concretizza poco rispetto a quello che costruisce. Occhi puntati dunque sulla fase offensiva, che non vuol dire che si guardi solo agli attaccanti. Il gioco di Floro Flores è tale che riesce a portare alla conclusione vari elementi, anche del centocampo. Come sta avvenendo per Siatounis, che ha propro il compito di inserirsi nella manovra d'attacco e in qualche fangente affiancare Salvemini. Ciò che va migliorato riguarda le conclusioni verso lo specchio della porta, non solo quelle dal perimetro dell'area di rigore, ma anche e soprattutto dalla distanza. D'altro canto questa è una carenza che si palesa in tutte le sqadre italiane, anche di serie A, dove c'è un calo addirittura del 33 per cento dei tiri da lontano. Un'opzione che è diventata sempre di più un'esigenza del momento, il tiro della disperazione, quando si è sotto nel punteggio e bisogna rimediare. Per lo più con la manovra attuale di quasi tutte le squadre si va solo a colpo sicuro e si prova sempre di meno a calciare dalla distanza. Il Benevento deve comunque provare ad essere più cinico e gli esercizi dello staff tecnico portano proprio a questo.

Nella mente di tutti c'è già la Sampdoria. Questa settimana è di sosta per via delle Nazionali, ma la prossima sarà quella che preparerò la squadra alla sempre suggestiva trasferta di Marassi.

La Samp spera in tanti recupero

A proposito di Samp, il neo tecnico D'Angelo spera di recuperare quanti più infortunati sia possibile per la sfida col Benevento. Usa come sempre la prudenza, ma l'ottimismo sembra giustificato. Di Pardo sembra pienamente recuperato, ora si farà un tentativo anche per Yari Verschaeren, fuori dal primo tempo contro l'Entella. Lorenzo Insigne ormai si allena quasi a pieno regime, mentre in gruppo sono tornati anche i vari Lauritsen, Meijer, Conti e Ravanelli. Anche il giovane Mezzotero dovrebbe essere recuperato. La lista degli assenti dunque si assottiglia, anche se Sekulov, Viti e Sinani rimarranno fuori ancora a lungo ed Esposito e Depaoli sembrano ancora indietro come condizione. Il tutto va riassunto con quella lista degli assenti che per la Samp è stata un vero e proprio calvario, visto che per ogni partita è stata almeno di otto giocatori in infermeria.