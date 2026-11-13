Lavori in subappalto: erano stati condannati, 2 imprenditori assolti in appello Benevento. Per un intervento a Montesarchio

Erano stati condannati con rito abbreviato a 8 mesi, pena sospesa, ora sono stati assolti perchè il fatto non costituisce reato.

Ribaltata in appello la sentenza del gup Salvatore Perrotta, pronunciata nel febbraio 2025, per Gianfranco Molinaro (avvocati Angelo Leone e Claudio Barbato), 56 anni, di Montesarchio, amministratore unico della 'Molinaro srl', e Nicola Paolo (avvocati Pierluigi Pugliese e Stefanina Paolo), 26 anni, di Montesarchio, amministratore delle società 'Gf Costruzioni' e 'Edil Poalo srl, che erano stati chiamati in causa da una indagine del pm Maria Colucci e dei carabinieri su alcuni lavori dati in subappalto a Montesarchio.

I fatti risalivano all'ottobre 2022 e riguardavano i lavori di realizzazione di parcheggi pubblici alla frazione Cirignano a Montesarchio, per un importo di 143mila euro, affidati con una gara del Comune alla 'Molinaro srl'. Che, secondo gli inquirenti, sebbene avesse stipulato un contratto di subappalto con la 'Gf Costruzioni', avrebbe concesso senza autorizzazione di fatto in subappalto o a cottimo le stesse opere, in tutto o in parte, alla 'Edil Paolo srl' e a un'altra ditta.