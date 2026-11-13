Ricordo di aver dato farmaci a mio figlio, non volevo vedesse il mio suicidio Benevento. La 49enne resta in silenzio, solo alcune dichiarazioni

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere, sostenendo di ricordare solo di aver dato i farmaci al figlio di 9 anni perchè non voleva che assistesse al suo suicidio. Parole drammatiche, le uniche pronunciate dinanzi al gip Maria Amoruso, che l'ha raggiunta per l'udienza di convalida nel reparto di Psichiatria del San Pio, dove è piantonata in stato di arresto, dalla 49enne fermata dalla Mobile per tentato omicidio.

Difesa dagli avocati Vincenzo Sguera e Francesco Sguera, la donna ha aggiunto di non ricordare altro, le frasi scritte su un diario, il tentativo che avrebbe fatto di soffocare il bimbo con un cuscino. Il pm Carmine Pignatiello ha chiesto la custodia cautelare in carcere, nelle prossime ore la decisione del giudice sulla misura per l'indagata, attualmente sottoposta a cure ed accertamenti.

Come più volte riportato, tutto era accaduto in un centro della provincia, nell'abitazione nella quale la 49enne era tornata a coabitare con il marito, dal quale si era separata dall'estate. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe assunto a dosi non terapeutiche le medicine – ansiolitici e antidepressivi- che le erano state prescritte, poi le avrebbe somministrate durante il pasto al bambino, che avrebbe poi provato ad uccidere.