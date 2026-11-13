Mensa scolastica a Benevento: accolti tutti gli alunni in lista Mastella e Palladino: "Nessun bambino resterà escluso"

A fronte di un tetto massimo contrattuale fissato a 1.800 pasti giornalieri e di un'erogazione effettiva che ad oggi si attesta su poco più di 1.500 pasti al giorno, esiste piena capienza per accogliere anche gli ulteriori alunni che avevano presentato richiesta tardiva.

A comunicarlo con soddisfazione sono il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il consigliere delegato all’Istruzione, Marcello Palladino, annunciando che tutti gli studenti in esubero mangeranno regolarmente alla mensa scolastica. L'Amministrazione ha infatti disposto l'inserimento degli alunni sulla piattaforma gestionale garantendo continuità al servizio nel pieno rispetto dei limiti dell'appalto attraverso un monitoraggio quotidiano delle presenze.

"Abbiamo voluto dare una risposta immediata e concreta alle famiglie beneventane, assicurando a ogni bambino il diritto al pasto a scuola. Le ansie e gli attacchi di certa opposizione si sono rivelati infondati", lo spiegano in una nota congiunta il sindaco Mastella e il consigliere Palladino.

