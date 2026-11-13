Via Francigena: da Benevento per "costruire una destinazione turistica europea" Al via la tre giorni al Museo del Sannio. L'assessore Maraio: già investite risorse

La Via Francigena nel Sud come occasione di sviluppo, valorizzazione delle aree interne e rilancio del turismo lento. Si sono aperti oggi pomeriggio, al Museo del Sannio di Benevento, gli Stati Generali della Via Francigena nel Sud, in programma fino a domenica. Tre giornate di confronto promosse dalla Regione Campania, attraverso l'Assessorato al Turismo, in collaborazione con l'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e la Provincia di Benevento, che riuniscono istituzioni, Regioni, amministratori locali e operatori del settore.

“Non vogliamo costruire soltanto un nuovo itinerario turistico, ma una destinazione, un senso di comunità che vada oltre i singoli Comuni” ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo Vincenzo Maraio.

In Campania sono oltre 60 i Comuni interessati dal percorso, che attraversa tre province e rappresenta, secondo Maraio, una grande opportunità per mettere in rete territori, tradizioni e paesaggi. La Regione ha già investito risorse nella strutturazione dei percorsi e nella segnaletica, ma saranno necessari ulteriori finanziamenti e il coinvolgimento dei privati per consolidare il progetto.

Sulla stessa linea Francesco Ferrari, presidente dell'AEVF, che ha ribadito l'importanza di investire nei territori attraversati dal cammino, soprattutto nelle aree interne, spesso segnate dallo spopolamento. La Via Francigena, ha spiegato, può generare opportunità economiche e sociali, intercettando anche una crescente attenzione internazionale, con visitatori provenienti da Stati Uniti, Canada e Australia. Tra le priorità indicate, il miglioramento della segnaletica, la promozione attraverso guide e strumenti digitali e, soprattutto, una rete di strutture di accoglienza per pellegrini lungo il percorso.

Per il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, l'appuntamento rappresenta un'occasione per riscoprire il ruolo storico del Sannio quale crocevia di popoli, culture e itinerari di fede, lungo le direttrici che collegavano Roma alla Puglia e alla Terra Santa. Un patrimonio che può diventare leva di sviluppo e promozione delle eccellenze locali.

Il sindaco Clemente Mastella ha evidenziato il valore dell'iniziativa per la città, auspicando che Benevento possa diventare un presidio del turismo lento, un modello di viaggio che invita a fermarsi, conoscere i luoghi e incontrare le comunità, superando la logica del turismo «mordi e fuggi».

Al centro dei lavori, a sette anni dall'estensione della certificazione europea al percorso meridionale, la sfida di trasformare il cammino in un sistema turistico-culturale interregionale. Manutenzione e sicurezza, accoglienza, partenariato pubblico-privato e collegamento tra borghi, città d'arte e aree interne saranno i temi da affrontare per arrivare alla definizione dell'Agenda della Via Francigena nel Sud 2026-2028.

Il programma proseguirà domani con incontri tecnici, la presentazione dei progetti delle aree pilota campane di Avellino, Benevento e Caserta e momenti di confronto sulla promozione turistica. Domenica 15 novembre, infine, spazio a un trekking urbano alla scoperta del patrimonio culturale di Benevento.