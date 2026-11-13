Ponte sul Tammaro: la Provincia chiede monitoraggio La segnalazione inviata all’Agenzia Regionale della Campania

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, comunica che è stata segnalata all’Agenzia Regionale della Campania per la Mobilità e le Infrastrutture la necessità di procedere all’analisi, monitoraggio e interventi di un ponte ubicato a scavalco del fiume Tammaro sulla Strada provinciale n. 162 (ex Statale 212) in territorio di Pesco Sannita.

La segnalazione fa seguito ad una apposita richiesta dell’Acamir: a seguito di una istruttoria del Settore Infrastrutture della Provincia, e in sinergia con i Sindaci di Pesco Sannita, Fragneto l’Abate e Fragneto Monforte, è stato evidenziato che il ponte trasferito dall’Anas alla Provincia nel 2018 (dopo la messa in esercizio del nuovo tracciato della Fortorina) non presenta alcuna documentazione tecnica di supporto.

Il caso dunque rientra tra quelli espressamente previsti sulle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali, in particolare di ponti o viadotti da sottoporre a ispezione e digitalizzazione mediante

droni al fine di acquisire i dati tecnici costruttivi.

Il ponte è ad arco a tre luci, in materiale laterizio, con 5 campate, lungo 110 metri, largo 5,80 e alto 20: gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali del 2015, trasferito alla Provincia, è chiuso al transito pedonale e veicolare. Questa infrastruttura, tuttavia, apparteneva alla rete storica di collegamento essenziale tra i Comuni dell’Alto Tammaro da e per i confini regionali con il Molise e con la città di Pietrelcina e lo stesso capoluogo del Sannio. Per decenni questo ponte, sulla ex Statale 212, ha assolto una funzione preminente per le interrelazioni tra numerosi centri della Campania interna e dello stesso confinante Molise.

La digitalizzazione ed il monitoraggio dell’infrastruttura potrà consentire, a giudizio del Presidente Lombardi, il suo ripristino, tenendo conto che il tronco dell’arteria principale dell’ex Statale attraversa i centri abitati e costituirebbe dunque un forte elemento per garantire la mobilità tra i cittadini e le attività produttive dell’area.