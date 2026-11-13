PS Sant’Agata, Errico: "Nonostante le parole di Fico sì continua a fare ricorso" Il consigliere regionale si dice amareggiato per la decisione dell'azienda di ricorrere contro Tar

“Sono francamente incredulo e profondamente amareggiato per la decisione dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Campania che ha disposto l’esecuzione dell’obbligo di garantire l’apertura del pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti 24 ore su 24".

Così il consigliere regionale Fernando Errico "Una decisione che lascia ancora più perplessi se si considerano le parole pronunciate pubblicamente dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, proprio a Benevento, nelle quali era stata ribadita l’attenzione verso il territorio e la necessità di dare risposte concrete alle esigenze sanitarie delle comunità, nel rispetto della sentenza del Tar. Parole che avevano alimentato aspettative e fiducia, ma che oggi rischiano di rimanere senza un seguito concreto. Non possiamo continuare ad assistere a un interminabile percorso di ricorsi, rinvii e contrapposizioni giudiziarie mentre i cittadini aspettano un servizio sanitario essenziale. La sentenza del Tar n. 5913 del 23 ottobre scorso si inserisce in un quadro giudiziario già chiaro, alla luce della precedente pronuncia n. 7096 del 2025, che aveva sancito l’obbligo di garantire il pronto soccorso h24".

E poi prosegue "Rispettiamo il lavoro dei giudici e attendiamo di conoscere nel dettaglio le motivazioni dell’appello, ma sul piano politico e istituzionale non possiamo più limitarci a prendere atto di quanto accade. Il diritto alla salute non può essere oggetto di una partita senza fine tra carte bollate e ricorsi amministrativi. Per queste ragioni annuncio che presenterò un’interrogazione al prossimo Question Time del Consiglio regionale della Campania, in programma nei prossimi giorni, per chiedere al presidente Fico che ha a sé la delega alla sanità quali iniziative intenda assumere per garantire finalmente l’apertura del pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti 24 ore su 24 e per conoscere quali siano le reali intenzioni della Regione rispetto a questa vicenda. Vogliamo risposte chiare, tempi certi e soprattutto fatti. I cittadini del Sannio non possono continuare a pagare il prezzo di decisioni che allontanano sempre più la soluzione del problema. È il momento di rispettare le sentenze, mantenere gli impegni e garantire il diritto alla salute. Ora basta davvero”.