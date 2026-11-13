Campo largo, Maraio apre al dialogo a Benevento. Mastella avverte: niente sconti Il sindaco avverte: se prevarrà la linea dell'alternatività si regolerà di conseguenza

Il campo largo in Campania ha trovato con Roberto Fico un modello di alleanza vincente, ma la sua esportazione nei territori, a cominciare da Benevento, resta una partita aperta. È questo il quadro emerso dallo scambio di battute tra il segretario nazionale del Psi, Vincenzo Maraio, e il sindaco Clemente Mastella, nelle interviste rilasciate a margine dell'evento dedicato agli Stati generali della Via Francigena del Sud, in programma a Benevento.

Maraio guarda con fiducia alla possibilità di ricomporre le distanze nel panorama politico sannita e invita a prendere esempio proprio dall'esperienza regionale. “Non sarei così negativo e pessimista anche sull'evoluzione dei rapporti qui a Benevento” ha dichiarato, ricordando come alle regionali sia stato possibile mettere insieme forze politiche che sembravano difficilmente conciliabili.

Per il segretario socialista, la strada è quella di una coalizione plurale, capace di coinvolgere Pd, Movimento Cinque Stelle, Avs, area riformista e forze centriste. Non un'alleanza costruita soltanto contro la destra, ma un progetto fondato su programmi, temi e una visione condivisa. “Bisogna togliere i personalismi e lavorare per mettere insieme i partiti e la coalizione” è il suo appello.

Nel ragionamento di Maraio rientra anche la situazione del Psi beneventano e il ruolo di Luigi Perifano, recentemente dimessosi da portavoce dell'opposizione. Il segretario nazionale esclude che la scelta rappresenti un compromesso politico: “È una scelta individuale, sofferta e ragionata” spiega, sottolineando che Perifano continuerà a dare un contributo importante al partito.

Più cauta, ma soprattutto accompagnata da un preciso avvertimento, la posizione di Clemente Mastella. Il sindaco si augura che il modello regionale possa trovare applicazione anche in città, ma chiede che la disponibilità al dialogo sia condivisa anche a livello locale.

“Io me lo auguro ma se c'è questa risolutezza di alternatività rispetto a me, prenderò le dovute provocazioni e mi muoverò di conseguenza. Non farò sconti a nessuno”.

Parole che evidenziano il nodo politico ancora irrisolto a Benevento: il rapporto tra il centrosinistra e l'area mastelliana.