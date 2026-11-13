Consapevolezza, responsabilità e nuove sfide: il focus della Gilda A Benevento un confronto vivace e costruttivo sulla formazione

Si è svolto il 12 novembre, presso l’Antum Hotel di Benevento, il seminario “Consapevolezza, responsabilità e nuove sfide”, organizzato dalla FGU – Gilda degli Insegnanti di Benevento. L’iniziativa ha registrato una numerosa e attenta partecipazione di RSU, TAS, dirigenti sindacali e docenti.

Dalla situazione politico-sindacale alle richieste della FGU al tavolo contrattuale, dalle relazioni sindacali al ruolo degli organi collegiali e alle riunioni a distanza, fino a pensioni e fondi integrativi: numerosi i temi affrontati, con particolare attenzione alla tutela dei diritti del personale e alla valorizzazione della funzione docente.

L’autorevolezza degli interventi e le domande dei partecipanti hanno favorito un confronto vivace e costruttivo, confermando il valore della formazione come strumento per esercitare una rappresentanza sindacale competente, consapevole e responsabile.

Al centro della giornata, una convinzione condivisa: riconoscere la dignità e la professionalità di chi lavora nella scuola significa tutelare il diritto all’istruzione e investire nel futuro delle nuove generazioni. In questo quadro è stato richiamato anche lo sciopero nazionale del 20 novembre 2026, con un invito alla partecipazione da parte della Coordinatrice provinciale Anna Rita Genito.

“Restituiamo dignità alla scuola statale” è il messaggio che riassume l’impegno della Gilda a sostegno della scuola pubblica e del suo personale.

La FGU – Gilda degli Insegnanti di Benevento ringrazia Vito Carlo Castellana, Coordinatore nazionale; Antonietta Toraldo, Vicecoordinatrice nazionale e Coordinatrice del Dipartimento “Task force RSU”; Graziano Forlani, Dirigente regionale FGU, e tutti i partecipanti per il contributo alla riuscita dell’iniziativa.