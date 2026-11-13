Ticket sanitari: Benevento Domani "Si annullino gli avvisi anteriori al 2024" La Procura della Corte dei Conti definisce l’operazione «un’iniziativa avventata»

"Sono ormai talmente tanti, gli avvisi di pagamento dei ticket per prestazioni mai effettuate, da aver attirato l’attenzione della Procura della Corte dei Conti della Campania. E il giudizio non è tenero: il Procuratore Capo prende le distanze dal recupero di crediti vecchi di dieci anni, relativi a visite prenotate, non effettuate e mai disdette, e parla di «un’iniziativa avventata». Il rischio, avverte, è un successo scarso e, anzi, un boomerang di contenziosi. Le richieste a tappeto, aggiunge, seminano allarme e confusione tra i cittadini, ma non cancellano le responsabilità dei dirigenti che quelle omissioni le hanno lasciate accumulare".

Così l'associazione Benevento Domani del Presidente Nicola Boccalone che prosegue "Anche la Regione ha chiesto alle Aziende sanitarie relazioni immediate, prima che il caso sfoci in un possibile danno erariale. Il governatore Fico, sui social, invoca accertamenti precisi: le somme sono davvero dovute? I termini di prescrizione sono stati rispettati? Una vicenda che, se non fosse così seria, sembrerebbe tratta da un film di Hitchcock, e che rivela soprattutto un evidente scollamento tra Regione e Aziende di territorio: uno scollamento così evidente da imporre una riflessione.

Dietro la stretta c’è un improvviso zelo contabile, agganciato alla disciplina sulle liste d’attesa. Il decreto legge n. 73 del 2024, convertito nella legge n. 107 del 2024, ha ridisegnato la prenotazione delle visite: al centro c’è il CUP che, oltre a raccogliere le prenotazioni, deve gestire «un sistema di disdetta delle prenotazioni», con promemoria all’assistito, «da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell’erogazione della prestazione» (art. 3, comma 5). Da qui la sanzione: l’assistito, anche se esente, che «non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta», salvi i casi di forza maggiore, deve pagare il ticket per la prestazione prenotata e non usufruita (art. 3, comma 7).

Ma una misura nata per snellire le liste d’attesa, e legata a doppio filo al nuovo sistema di prenotazione, non può che valere da quel momento in avanti: dal 2024. Il rapporto ha natura tributaria e riguarda solo i fatti successivi all’entrata in vigore della norma. Applicarlo a ritroso solleva più di un interrogativo e possibili profili di illegittimità: ai termini di prescrizione è stata posta attenzione, ma la lente va puntata anche sul rapporto sottostante.

L’unica certezza, in questo quadro, è la confusione, e a pagarne il prezzo sono i cittadini campani. L’azione di recupero appare istintiva, priva di un’analisi preliminare e così indiscriminata da non distinguere nemmeno tra chi è esente dal ticket e chi no.

A rendere la vicenda ancora più surreale c’è il contenuto degli avvisi. Nel nostro ambito territoriale gli avvisi descrivono in modo analitico le prestazioni sanitarie richieste: un dettaglio tutt’altro che trascurabile, perché si tratta di dati sensibili, tutelati dalla normativa sulla privacy, con obblighi precisi per le stesse strutture che qui sembrano aggirati. A nostro avviso, una chiara violazione, che può alimentare nuovi ricorsi e procedimenti di annullamento, oltre a quelli già prevedibili sul fronte della retroattività. L’azione di recupero appare istintiva, priva di analisi preliminare e così indiscriminata da non distinguere nemmeno tra esenti e non esenti. L’unica certezza, in questo quadro, è la confusione, e a farne le spese sono i cittadini campani.

In attesa di conoscere le iniziative che si intendono mettere in campo, anche a tutela della privacy violata, l’Associazione ravvisa le condizioni per l’annullamento in autotutela degli avvisi anteriori al 2024, con rimborso ai cittadini di quanto indebitamente preteso.

L’appello è rivolto al governatore Fico, perché intervenga in maniera risoluta sulla questione e scuota la Conferenza dei Sindaci territoriale, perché torni ad occuparsi degli interessi dei propri cittadini, nel rispetto del diritto alla salute".