Ad Apice Vecchia un Museo dedicato ai Terremoti "Nel borgo fantasma dopo i sismi del '62 e del '80, sarebbe il primo in Italia"

“Apice Vecchia, borgo ‘fantasma’ del Sannio, completamente abbandonato dopo i terremoti del 1962 e del 1980, è la location ideale per realizzare l’unico Museo dedicato ai terremoti in Campania, che sarebbe il primo in Italia”.

E’ quanto emerso al termine del sopralluogo effettuato oggi dal sindaco di Apice Angelo Pepe con una delegazione di esperti italo americani, ospiti della Conferenza internazionale sulla sicurezza, promossa dall’associazione no profit “Icosit”, che si è conclusa ieri a Benevento.

La delegazione, che già da tempo lavora su tale ipotesi, era composta, tra gli altri, da John Bottone (Presidente “Founders National Police Foundation” di Washington, che nella Capitale statunitense ha realizzato un Museo dedicato alle vittime delle forze dell’ordine americane dopo aver raccolto 40 milioni di dollari, e dal professor Elia Mannetta, lo stesso che poco più di trent’anni fa coordinò il gruppo di lavoro tra Stati Uniti ed Italia, con Claudio Burlando, per realizzare l’Acquario di Genova”.

“Ricordo – ha detto Mannetta al termine del sopralluogo – che all’epoca quando uscì fuori la notizia erano in pochi a crederci. L’Acquario venne realizzato in tempi record ed oggi rappresenta un importate locomotore economico, e non solo per Genova”.

“Come allora – ha aggiunto Mannetta – credo che oggi Apice Vecchia rappresenti la location ideale per ospitare nel suo borgo un Museo dedicato ai terremoti, come avverrà in altre quattro regioni d’Italia, quali Sicilia, Liguria, Friuli e Abruzzo”.

“Dal punto di vista logistico – ha concluso Mannetta – Apice Vecchia, che confina con l’Irpinia, in questo momento ha le carte in regola (sia perché interessata dall’Alta Capacità Napoli-Bari che dal raddoppio della SS 372) per realizzare un museo che diventerà un concreto locomotore economico del Sannio e quindi delle aree interne della Campania”.

Soddisfatto si è detto il sindaco Pepe che ha dato la disponibilità ad aprire sin da subito un tavolo di lavoro tecnico tra Italia ed Usa per avviare l’interessante progetto informando la delegazione che “già ora Apice Vecchia ospita importanti meeting sui terremoti, corsi di addestramento per le forze dell’ordine e per i Vigili del Fuoco”.

“Noi siamo già pronti per la sfida”, ha concluso il sindaco Pepe dando appuntamento alla delegazione a breve scadenza.