Giornata Mondiale del Diabete: ASL BN promuove campagna di sensibilizzazione Domani a Pitrelcina la Marcia della salute

Prevenzione, autocontrollo glicemico e corretti stili di vita al centro delle iniziative in programma nei comuni del Sannio.

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre, l’ASL BN dedica una serie di iniziative alla sensibilizzazione e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sulla patologia, sull’importanza della prevenzione e sulla sua corretta gestione.

Gli appuntamenti rappresentano un’opportunità di informazione e confronto con i professionisti sanitari, per approfondire aspetti fondamentali della vita quotidiana con il diabete: dall’autocontrollo glicemico alle terapie, dall’alimentazione all’attività fisica.

L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione e fornire ai cittadini strumenti e conoscenze utili per prendersi cura della propria salute, con particolare attenzione al ruolo che le scelte quotidiane rivestono nella prevenzione e nel controllo della malattia.

Il programma coinvolge diverse sedi del territorio provinciale e comprende anche un’iniziativa dedicata al movimento: a Pietrelcina, il 14 novembre, si svolgerà la Marcia della Salute, con partenza alle ore 9:30 da Piazza Santissima Annunziata.

Tutte le iniziative sono a partecipazione libera e gratuita.



Il calendario completo degli appuntamenti:

AIROLA CAD, Via Sannita 2 10, 17 e 24 novembre e 1° dicembre dalle 14:30 alle 17:30

BENEVENTO Casa di Jonas, Via Angelo Mazzoni 1 14 novembre dalle 9:00 alle 18:00

PIETRELCINA Casa di Comunità, Contrada Guardiola 50 14 novembre dalle 9:00 alle 14:00

CERRETO SANNITA Casa di Comunità, Via Cesine di Sopra 14 novembre dalle 11:00 alle 13:00

TELESE TERME Sporting Club Grassano, Via Grassano 14 novembre dalle 15:00 alle 19:00

MORCONE Sede del Distretto Sanitario, Via Roma 176 14 novembre dalle 9:00 alle 13:00

SAN BARTOLOMEO IN GALDO Casa di Comunità, Via Costa 44 11 novembre dalle 14:00 alle 17:00

POTRAI: ricevere informazioni e consigli pratici per la gestione quotidiana del diabete; approfondire l’autocontrollo glicemico e le opzioni terapeutiche; conoscere il ruolo dell’alimentazione e dell’attività fisica; confrontarsi con i professionisti sanitari.