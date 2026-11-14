Un grido di dolore e di responsabilità di fronte al dramma dei giovani La riflessione

Di fronte alle drammatiche notizie degli ultimi giorni, che vedono protagonisti preadolescenti e adolescenti vittime di un dolore troppo grande da sopportare, non possiamo restare indifferenti. Il bullismo, il cyberbullismo e il silenzio degli adulti interrogano profondamente le nostre coscienze. Pubblichiamo la forte e accorata riflessione di don Pietro D’Angelo, Abate-Parroco Rettore del Santuario diocesano di S. Nicola V. in San Nicola Manfredi (BN), teologo e dottore in pedagogia che è un appello a risvegliare le coscienze, educare al rispetto e restituire ai giovani la speranza di vivere.

NO, NON POSSIAMO TACERE!

Un ragazzo di 15 anni ha deciso di dire addio al mondo nel silenzio della sua stanza;

Una ragazza di 15 anni ha salutato il papà con la scusa di un gelato con gli amici: si è lanciata nel vuoto;

Una ragazza di 12 anni ha salutato la vita da una finestra mentre era a scuola e non ha più aperto gli occhi;

Una ragazza di 19 anni ha chiuso la porta della sua camera e ha messo fine al suo sentirsi “non abbastanza”;

Un ragazzo di 15 anni ha fatto sapere che “avrebbe tolto il disturbo” ed ora è in coma.

Sono giovani, adolescenti.

Grovigli di storie, paure, parole non dette,

pagine scritte e poi nascoste,

vergogne taciute e mai risolte.

Sono vittime del BULLISMO o del CYBERBULLISMO.

Cresciuti in famiglie che li hanno educati al bene.

A non rispondere male.

A comportarsi correttamente.

A credere in un sorriso, in una parola gentile.

A rispettare gli adulti e i coetanei.

Lì fuori, invece, soprattutto a scuola o sui social, hanno trovato l’inferno, proprio a causa di chi avrebbe dovuto essergli "accanto" in un momento di fragilità.

Il male è diventato insopportabile,

come il silenzio.

Perché quando muori dentro non fai rumore.

Perché i sorrisi diventano maschere che soffocano.

Perché tutti ti guardano, ma nessuno vede realmente le ferite che sanguinano nelle tue paure.

Perché chi offende non viene punito.

Non viene ripreso.

Non viene corretto.

Tutto ciò fa male:

Fa un male atroce essere derisi, minacciati, esclusi. Io lo so. Lo so bene.

Ma so anche che avete il dovere di reagire.

Di gridare il vostro dolore.

Di pretendere aiuto da adulti che devono proteggervi.

Di denunciare in ogni modo e con ogni mezzo possibile.

Avete una vita intera da vivere: è lì, davanti a voi.

E vi aspetta.

Con i vostri sogni.

I vostri passi.

Le vostre cadute e le vostre vittorie.

Con chi vi ama oltre ogni limite.

Non permettete a nessuno di entrare nei vostri pensieri

con l’arroganza di scrivere la parola “fine”.

E noi adulti, svegliamoci.

Smettiamola di essere pattumiere di odio e di indifferenza.

Educhiamo le nuove generazioni alla correttezza.

Insegniamo la forza racchiusa in un abbraccio.

Denunciamo ogni forma di violenza

e combattiamola senza timore.

Non possiamo più voltarci dall’altra parte.

Non possiamo più fare finta di niente.

Io non voglio essere complice di una mattanza di anime indifese che hanno il diritto di sbocciare senza soffrire.

Io non sto zitto!

Come Sacerdote, come professore, come adulto.

m’impegno ad essere il cambiamento che voglio nel mondo. Perché nessun giovane merita di morire nella disperazione di un’offesa.

Perché nessun genitore merita di dire addio ai propri figli nel legno di una bara.





