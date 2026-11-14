Cherubini, un trampolino azzurro per vincere in giallorosso Undicesima presenza nell'under 21 per il ragazzo di Tivoli: sarà titolare contro il Belgio?

Rambaudi lo avrebbe voluto vedere subito in campo. Ne ha decantato le doti sugli schermi di Rai2 affermando che sa attaccare, e anche difendere quando serve. Ma Baldini aveva già scelto: sulle fasce, a destra il frusinate Fini, e a sinistra il torinista Cacciamani. Per Cherubini solo panchina all'inizio. C'è da dire che la spedizione azzurra a Laval, nella Loira, è stata di quelle brillanti. La nazionale Under 21 si è regalata un successo sui pari-età transalpini, confermando tutto quello che di buono era stato detto su questa squadra e al limite ponendosi come autorevole candidata alla vittoria della fase finale dell'Europeo Under 21.

Il ragazzo di Tivoli, rappresentante della strega in azzurro, è entrato al 71', quando già la nazionale era in vantaggio sul 2 a 1. Partita ormai incanalata, difficile ritagliarsi uno spazio importante a quel punto. Ma Luigi il suo l'ha comunque fatto, andando a pressare alto, provando qualche accelerazione, a conferma di uno stato di forma più che lusinghiero. Il trequartista-ala giallorosso può essere un fattore per il Benevento in questo momento della stagione.

La condizione c'è, la tecnica non si discute. E dopo questa parentesi di amichevoli in azzurro (lunedì si replica all'Armando Picchi di Livorno contro il Belgio) avrà un'altra sfida suggestiva (sabato 21) contro la sua ex squadra, la Sampdoria. Un'esperienza sicuramente positiva quella genovese, 35 partite e 2 gol, nonostante l'annata poco prillante dei blucerchiati. Tornare a Marassi sarà emotivamente forte per lui che proprio su quel campo (il 16 gennaio scorso, mica anni fa...?) regalò la perla di un gol alla “Maradona” con una incursione “coast to coast” di una settantina di metri, con avversari della Virtus Entella saltati in velocità e un tiro finale che si insaccò imparabilmente.

Bisogna dire che sulle corsie esterne Floro ha di che scegliere, tra Okereke, Lamesta e appunto Cherubini (oltre Verdi che può adattarsi anche da esterno, volendo), potendo puntare di volta in volta su chi è in condizioni migliori rispetto agli altri.

L'azzurro dell'Under 21, indossato per l'undicesima volta in carriera, è uno stimolo a fare sempre meglio. Pensabile che già contro il Belgio ci sia maggiore spazio per l'ex romanista, dopo le fatiche della serata di Laval. Ed è sperabile che ci sia posto anche per Mattia Mannini, che continua ad accumulare presenze in panchina, ma difficilmente viene schierato. Contro il Belgio sarà una buona occasione per tutti e due i ragazzi della strega. Che possono regalare un contributo importante alla squadra di Floro Flores in questo difficile campionato di serie B.