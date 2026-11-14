Tormenta e minaccia una ragazza, arrestato nella notte un 26enne di Benevento Fermato a Telese Terme, dove lavora, dagli agenti del Commissariato

Avrebbe tormentato e minacciato una ragazza: un comportamento che gli è costato l'arresto. In carcere è finito un 26enne di Benevento che da qualche tempo abita a Telese Terme, dove lavora. Sono stati gli agenti del Commissariato a fermarlo – secondo una prima ricostruzione - per le condotte che avrebbe mantenuto nei confronti della donna in più occasioni.

L'epilogo è arrivato nella tarda serata di ieri quando i poliziotti, allertati dalla parte offesa, sono intervenuti e lo hanno bloccato, trasferendolo successivamente, su disposizione della Procura, presso la casa circondariale di Benevento. Difeso dall'avvocato Antonio Leone, il giovane ora attende di comparire dinanzi al Gip, al quale, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, potrà offrire la sua versione sui fatti che gli sono stati contestati.

Non è la prima volta che il 26enne rimbalza all'onore delle cronache: era già accaduto qualche anno fa, quando era stato arrestato per minacce e stalking ai genitori. Dopo la convalida aveva ottenuto i domiciliari, poi evasi: aveva preso tutte le sue cose ed era sparito, fino a quando era stato rintracciato a Roma.