L'Under 21 vince in Francia: per Cherubini una ventina di minuti E' invece rimasto in panchina Mattia Mancini, convocato all'ultimo momento

L'Under 21 azzurra fa il bis rispetto alla Nazionale maggiore e batte la Francia di pari età nell'amichevole di preparazione alla fase finale del Campionato Europeo di Laval. 2 a 1 il punteggio finale con i gol italiani di Camarda e Lipani, al termine di un'ottima prova che la mette nel novero delle favorite alla vittoria finale della competizione continentale. Una bella dimostrazione di forza da parte degli azzurrini. Luigi Cherubini è entrato al 71' con le due squadre già sul risultato finale. Per il talento giallorosso poche occasioni per mettersi in mostra con la partita ch aveva già offerto la sua parte migliore. Conunque per il treqaetista di Tivoli è arrivata l'undicesima presenza in azzurro. E' invece rimasto in panchina Mannini, tra gli ultimi convocati per questa doppia amichevole. La squadra azzurra di Baldini replica lunedì all'Armando Picchi di Livorno contro il Belgio.