Basile presenta Mataz: una nuova realtà per il Sannio "Sarà un posto di aggregazione dove potersi guardare negli occhi"

Creare nuove opportunità. Non fermarsi mai. Ma soprattutto investire in una terra che ha bisogno di coraggio. Nasce così Mataz un nuovo progetto imprenditoriale a firma della famiglia Basile. Proprio ieri si sono accesi i primi riflettori sul social club che punta a unire lo stare insieme, la cucina e i prodotti tipici delle aziende locali. Degustare e far conoscere ciò che nasce nel Sannio.

L'obiettivo nelle parole di Flavian Basile: “Crediamo molto in questo progetto, ho dedicato gli ultimi 12 mesi a questa impresa industriale. Abbiamo messo insieme idee, uomini per arrivare al prodotto finale augurandomi che possa piacere nell'ottica di una ricucitura tra la città e le nuove realtà. Per noi Mataz è già un brand e vogliamo portarlo in alto. Abbiamo coinvolto tanti giovani, un aspetto fondamentale per chi vuole crescere e far crescere”.

Mataz avrà una propria identità. “Non sarà una pizzeria o altro ma una posto di aggregazione per ritrovarsi in qualsiasi momento della giornata. In un mondo dominato dai social, l'architettura, la filosofia devono creare luoghi dove è possibile guardarsi negli occhi”.

Presente anche una delegazione del Benevento Calcio con capitano e vice capitano: Maita e Scognamillo, accompagnati da Fabrizio Melara. Perché la famiglia Basile è sempre molto vicina alla società giallorossa e al presidente Oreste Vigorito.

“Ho un ottimo rapporto con l'uomo e con l'imprenditore. Parliamo di lavoro ma anche di altro. E' fondamentale creare rapporti intensi e duraturi ma sopratutto è una fortuna per me poter condividere le mie passioni lavorative con un uomo che deve essere un esempio per tutti, un maestro di vita soprattutto per i più giovani”. I sogni e gli obiettivi di Flavian Basile che con la sua famiglia porta in alto il motto di Confindustria e Ance: chiudere mai, aprirsi sempre a nuove opportunità.