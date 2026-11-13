Basile presenta Mataz: una nuova realtà per il Sannio

Creare nuove opportunità. Non fermarsi mai. Ma soprattutto investire in una terra che ha bisogno di coraggio. Nasce così Mataz un nuovo progetto imprenditoriale a firma della famiglia Basile. Proprio ieri si sono accesi i primi riflettori sul social club che punta a unire lo stare insieme, la cucina e i prodotti tipici delle aziende locali. Degustare e far conoscere ciò che nasce nel Sannio.
L'obiettivo nelle parole di Flavian Basile: “Crediamo molto in questo progetto, ho dedicato gli ultimi 12 mesi a questa impresa industriale. Abbiamo messo insieme idee, uomini per arrivare al prodotto finale augurandomi che possa piacere nell'ottica di una ricucitura tra la città e le nuove realtà. Per noi Mataz è già un brand e vogliamo portarlo in alto. Abbiamo coinvolto tanti giovani, un aspetto fondamentale per chi vuole crescere e far crescere”.
Mataz avrà una propria identità. “Non sarà una pizzeria o altro ma una posto di aggregazione per ritrovarsi in qualsiasi momento della giornata. In un mondo dominato dai social, l'architettura, la filosofia devono creare luoghi dove è possibile guardarsi negli occhi”.
Presente anche una delegazione del Benevento Calcio con capitano e vice capitano: Maita e Scognamillo, accompagnati da Fabrizio Melara. Perché la famiglia Basile è sempre molto vicina alla società giallorossa e al presidente Oreste Vigorito.
“Ho un ottimo rapporto con l'uomo e con l'imprenditore. Parliamo di lavoro ma anche di altro. E' fondamentale creare rapporti intensi e duraturi ma sopratutto è una fortuna per me poter condividere le mie passioni lavorative con un uomo che deve essere un esempio per tutti, un maestro di vita soprattutto per i più giovani”. I sogni e gli obiettivi di Flavian Basile che con la sua famiglia porta in alto il motto di Confindustria e Ance: chiudere mai, aprirsi sempre a nuove opportunità.