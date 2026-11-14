Farla finita a 40 anni quando la vita ti sembra diventata insostenibile Benevento. Lunedì l'autopsia dell'operaio trovato impiccato a Pago Veiano

Lunedì l'incarico del sostituto procuratore Carmine Pignatiello, poi l'autopsia. Sarà il medico legale Emilio D'Oro a curarla sul 40eenne operaio trovato impiccato, mercoledì, a Pago Veiano.

Un dramma raccontato da Ottopagine, al centro delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Benevento: l'esame è stato disposto anche se l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto estremo compiuto dall'uomo, dipendente di una impresa della provincia di Caserta che da un mese e mezzo è impegnata nei lavori di rifacimento del complesso scolastico.

Erano stati i colleghi di lavoro a scoprire il suo corpo senza vita nella baracca del cantiere. Il 40enne coabitava con loro in un appartamento preso in fitto, loro non si erano sorpresi quando non l'avevano trovato in casa di buon'ora. Avevano prima raggiunto il bar del paese, come facevano sempre, credendo di trovarlo, poi il luogo di lavoro, dove si erano trovati di fronte una scena terribile. Dalle loro testimonianze sarebbe emerso il momento di difficoltà che attraversava, legato a problemi di natura personale che nell'ultimo periodo l'avevano indotto, a differenza degli altri,a non tornare a casa durante il fine settimana.