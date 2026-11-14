Un secolo d'amore: San Giorgio la Molara celebra i 100 anni di Carmine Gagliarde Parenti commossi e gli auguri del sindaco De Vizio per un uomo simbolo di lavoro e famiglia

Grande festa ed emozione a San Giorgio la Molara per un traguardo straordinario: Carmine Gagliarde ha compiuto cento anni. Un secolo di vita, di storia e di legami profondi con la comunità fortorina, celebrato con una cerimonia intima ma sentita tra le mura della sua abitazione, dove parenti e amici si sono riuniti per stringersi attorno a lui e condividere il suggestivo momento del taglio della torta. A portare il saluto e l’abbraccio dell’intera cittadinanza è intervenuto anche il sindaco De Vizio, legato al festeggiato non solo dal ruolo istituzionale ma da un rapporto personale che affonda le radici nel passato. Il primo cittadino ha infatti ricordato la lunghissima amicizia che lo lega a Carmine, nato originariamente dal profondo legame tra il centenario e il padre dello stesso sindaco. Nel suo intervento, De Vizio ha voluto rendere omaggio alla figura di Carmine Gagliarde, descrivendolo come un esempio autentico di uomo interamente dedito al lavoro e alla famiglia. Il sindaco ha inoltre colto l'occasione per sottolineare come traguardi così prestigiosi testimonino la qualità della vita e il benessere che caratterizzano la comunità di San Giorgio la Molara, un territorio dove le radici, la genuinità e i legami umani favoriscono la longevità. Tanta la commozione tra i presenti, a partire dai familiari più stretti che hanno accompagnato Carmine in questo giorno speciale: tra gli altri, il figlio Pasquale Gagliarde con la moglie Anna Zenca, i nipoti Luca e Graziella Gagliarde, fino al pronipote Kristian Gagliarde, simbolo del passaggio generazionale e della continuità degli affetti. Tra brindisi, ricordi e sorrisi, la festa per i cento anni di Carmine Gagliarde ha regalato a tutti i partecipanti una giornata indimenticabile, celebrando non solo l’invidiabile traguardo anagrafico, ma soprattutto i valori di una vita vissuta con rettitudine e amore per i propri cari.