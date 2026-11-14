Tessere segnaposto, continua il ritiro

Prosegue il ritiro delle "tessere segnaposto" riservate agli abbonati del Benevento Calcio per la stagione sportiva 2026/27, disponibili presso il botteghino dello stadio “Ciro Vigorito”.
La card consente agli abbonati di vivere la propria passione giallorossa dentro e fuori dallo stadio: oltre al QR code dedicato all’accesso alle gare casalinghe, è presente un secondo QR code che permette di consultare le agevolazioni e le iniziative riservate agli abbonati dai partner del Benevento Calcio.
DATE E ORARI DI RITIRO - BOTTEGHINO DELLO STADIO
Da lunedì 16 a lunedì 23 novembre 2026:
• Mattina: dalle 9:00 alle 12:00
• Pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00