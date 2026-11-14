Tessere segnaposto, continua il ritiro La card ha due QR code che consentono agli abbonati di aderire anche alle agevolazioni degli sponsor

Prosegue il ritiro delle "tessere segnaposto" riservate agli abbonati del Benevento Calcio per la stagione sportiva 2026/27, disponibili presso il botteghino dello stadio “Ciro Vigorito”.

La card consente agli abbonati di vivere la propria passione giallorossa dentro e fuori dallo stadio: oltre al QR code dedicato all’accesso alle gare casalinghe, è presente un secondo QR code che permette di consultare le agevolazioni e le iniziative riservate agli abbonati dai partner del Benevento Calcio.

DATE E ORARI DI RITIRO - BOTTEGHINO DELLO STADIO

Da lunedì 16 a lunedì 23 novembre 2026:

• Mattina: dalle 9:00 alle 12:00

• Pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00