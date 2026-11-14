Scuola Torre: protesta davanti al cantiere "Ci hanno cambiato la vita in peggio" Per contestare la demolizione dello storico edificio scolastico e i disagi per la zona

La scuola Torre resta una ferita aperta per il quartiere Mellusi. È la posizione dei cittadini che questo pomeriggio a Benevento hanno partecipato alla manifestazione davanti al cantiere di via Marmorale, promossa dal Comitato “Salviamo le scuole Torre e Sala e il quartiere Mellusi dallo scempio”, insieme alle associazioni della società civile e alle forze di opposizione di centro-sinistra. Una protesta per riportare l'attenzione su una vicenda che continua a pesare sulla quotidianità dei residenti: strade chiuse, lavori sospesi, disagi per studenti e famiglie e difficoltà per le attività commerciali. Ma anche una contestazione politica, con una richiesta chiara: le dimissioni dell'amministrazione Mastella.

A spiegare le ragioni della mobilitazione è stata Paola Caruso, rappresentante del Comitato, che ha ricordato il valore storico e architettonico della scuola, riconosciuta tra le architetture significative del Novecento dal Ministero della Cultura.

"Può sembrare ridicolo il nome del nostro comitato, visto che lo scempio è stato compiuto, ma noi abbiamo creduto fermamente nella possibilità di salvare un bene storico-architettonico della nostra città - ha dichiarato, lamentando l'assenza di un reale confronto con l'amministrazione - ci siamo battuti per il non abbattimento, ma la miopia dei nostri amministratori non ha dato nessuno spazio al dialogo".

Caruso ha poi indicato il nuovo edificio in cemento armato come il simbolo delle scelte contestate: "La loro necessità era avere soldi, il miraggio dei soldi. E i soldi sono qui, li vedete, ben disposti in migliaia di metri cubi di cemento armato".

Un intervento che, purtroppo, ha accumulato ritardi rispetto alla scadenza originaria. Il cantiere risulta fermo dallo scorso settembre, in attesa dell'approvazione di una nuova perizia di variante che dovrebbe essere approvata entro il 30 novembre, con ripresa delle attività entro il 15 dicembre. La nuova data prevista per la conclusione è il 30 maggio 2027, mentre il collaudo è fissato al 31 luglio. L'intervento si inserisce in un finanziamento PNRR di oltre 15 milioni di euro. Invitalia ha gestito l'iter dell'appalto, attraverso un accordo quadro e su mandato del Comune, la procedura per individuare l'impresa esecutrice.

Tra le questioni più urgenti c'è anche la chiusura di via Marmorale, che continua a penalizzare i residenti. Pesanti le conseguenze sulla comunità scolastica, con gli alunni ancora distribuiti su tre sedi distaccate e difficoltà organizzative per insegnanti e famiglie. "Sono maltrattamenti dei cittadini, ma anche degli alunni, con orari poco consoni alla formazione. Ci hanno cambiato la vita in peggio" ha affermato Caruso.

A risentirne è anche l'economia del quartiere, che gravitava in buona parte intorno alla presenza della scuola. "Molti dei nostri commercianti qui hanno già chiuso o stanno per chiudere" ha denunciato.

Da qui la richiesta di un cambio radicale alla guida della città. "Speriamo che la presenza dei cittadini possa stimolare le dimissioni della giunta comunale. Non sono stati in grado di gestire una situazione che gli è sfuggita di mano. Non hanno voluto sentire ragioni, con un'ostinata caparbietà nel portare avanti i loro programmi. Vogliamo le dimissioni della giunta Mastella", ha dichiarato la rappresentante del Comitato.

Alla manifestazione hanno preso parte i consiglieri comunali Floriana Fioretti, Angelo Moretti e Giovanna Megna, oltre a Filomena Marcantonio, presidente provinciale del Partito Democratico del Sannio.