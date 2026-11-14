Benevento, le under 16 e 15 ospitano il Catanzaro all'Avellola

Domenica di calcio giocato per il settore giovanile del Benevento Calcio. Sul sintetico dell'Avellola saranno protagoniste le formazioni under 16 e 15, entrambe reduci dalla trasferta di Napoli. Inizierà la truppa di Marco Grande, con il fischio d'inizio fissato alle ore 11. I giallorossi vogliono riscattarsi dopo la sconfitta nel derby, proseguendo nel percorso che al momento li vede al quinto posto della classifica. Insegue il sesto posto, invece, l'under 16 di Festa che scenderà in campo alle ore 13:15.
Under 16, i convocati
Portieri: Nuzzo, Aruta
Difensori: Scapellato, Martinelli, Sansaro, Sarracino, Gargiulo, Circelli, De Feo.
Centrocampisti: Ronga, Maglia, De Vito, Mirra, Licciardi.
Attaccanti: Sepe, Bianco, Picarella, Nolè, Grosso La Valle, Di Laora.
Under 15, i convocati
Portieri: Boccia, Fabi.
Difensori: Fortunato, Gravina, Caruso, Cuciniello, Fasiello.
Centrocampisti: Reale, Di Casola, Fedele, Migliaccio, Pinto, Giannone, Mastrovito, Del Vecchio.
Attaccanti: Crocifoglio, Cappello, Giannattasio, Ediahe, Lodi.