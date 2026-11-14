Benevento 5, che forza: nove reti al Defender Giovinazzo La squadra guidata da Scarpitti conquista la seconda vittoria consecutiva

Il GG Team Wear Benevento 5 non sbaglia davanti ai propri tifosi ed inanella la seconda vittoria consecutiva in campionato. I ragazzi di mister Scarpitti battono 9-2 il Defender Giovinazzo e salgono a 12 punti in classifica: doppiette per Lamas e Volonnino, a segno anche Barichello, Rosato, Pires, Rafinha e Caruso.

IL MATCH - Scarpitti recupera Pires dalla squalifica rispetto alla gara di San Rufo, mentre Barichello è finalmente arruolabile. Prima doppia chance targata Pires-Caruso. A sboccarla è Barichello con il primo sigillo stagionale su assist di Gui, il funambolo trafigge Perez sul primo palo a 5'26". Il Benevento insiste e una fucilata di Gui si stampa sulla traversa, l'azione prosegue e un fallo di mano manda sul dischetto Caruso per il 2-0. Legno esterno per Pires, ma dall'altra parte accorciano gli ospiti con il goal di Difonzo. Il 2-1 con cui si conclude la prima frazione. Dopo 3'13" della ripresa è Volonnino a segnare: Alele va a strappare il pallone ed a depositare in porta il 3-1. In transizione Lamas trova Rosato per il poker, poi è proprio il 10 a mettere dentro splendidamente la cinquina: lancio di Barichello, stop di petto a seguire e tocco delicato sull'uscita del portiere per il 5-1 a 9'45". Il Giovinazzo schiera così Difonzo quinto di movimento: mossa vana perché Volonnino fa doppietta a porta sguarnita. Lo stesso numero 10 dei pugliesi trova l'angolo alto con il piazzato del 6-2. Nel finale bis anche per Lamas, poco più tardi Rafinha e Pires partecipano alla festa per il definitivo 9-2.

POST-GARA - "Era una gara che immaginavamo e che avevamo preparato in questo modo - dice mister Fausto Scarpitti.- Il Giovinazzo è una squadra estremamente aggressiva, che fa della fase di non possesso, della pressione e delle ripartenze le proprie armi principali. Siamo stati bravi anche nel primo tempo, soprattutto nei primi 12-13 minuti. Poi abbiamo preso gol al primo errore e lì la squadra si è un po' disorientata. Nel secondo tempo, invece, siamo rientrati in campo come avevamo fatto all'inizio della prima frazione, con la differenza che non abbiamo concesso grandi occasioni e siamo stati bravi a punire gli avversari a ogni ripartenza. Questa, forse, era la partita della continuità. È proprio questa la parola d'ordine che dobbiamo inseguire, perché è perfettamente ragionevole: questa è una squadra che deve mettere insieme risultati e cercare, innanzitutto, di dare continuità alle prestazioni. Stiamo lavorando proprio in questo senso. Chiaramente, se la squadra gioca così, è difficile che non riesca a fare punti, soprattutto in partite di questo tipo, davanti a un pubblico strepitoso come quello che abbiamo qui a Benevento. Sono particolarmente contento perché, purtroppo, il nostro cammino casalingo finora non era stato dei migliori. Poter regalare questa grande gioia ai nostri tifosi è stato davvero importante".

Il tabellino:

GG Team Wear Benevento 5-Defender Giovinazzo 9-2 (2-1 pt)

GG Team Wear Benevento 5: Ditano, Rafinha, Pires, Volonnino, Caruso, Deidda, Lamas, Barichello, Rosato, Gui, Ciullo, Carpentieri. All. Scarpitti.

Defender Giovinazzo: Perez, Baklanov, Divanei, Dibenedetto, Rezende, La Notte, Baroni, Cutrignelli, Piscitelli, Difonzo, Fanfulla, Marolla. All. Menini.

Marcatori: 5'26'' Barichello (B), 7'26'' Caruso rig. (B), 12'21'' Difonzo (G), 23'13'' Volonnino (B), 28'20'' Rosato (B), 29'45'' Lamas (B), 32'39'' Volonnino (B), 35'28'' Difonzo (G), 37'38'' Lamas (B), 38'30'' Rafinha (B), 39'07'' Pires (B).

Arbitri: Angelo Bottini (Roma 1), Luca Di Battista (Avezzano). Crono: Tommaso Vallecaro (Salerno).

Ammoniti: Volonnino, Barichello, Rafinha (B), Blakanov (G)