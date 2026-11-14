Benevento si prepara allo sciopero contro la manovra finanziaria del Governo La Cgil annuncia la mobilitazione

"Il 20 novembre 2026 l’Italia si ferma: sciopero generale per l’intera giornata in tutti i settori pubblici e privati, con manifestazioni in ogni provincia, in concomitanza, per scelta, con lo sciopero europeo degli studenti in lotta per un mondo più giusto, in pace, senza i pericoli delle catastrofi ambientali, più rispondente alle proprie esigenze ed aspirazioni".

E' l'annuncio della segreteria Spi Cgil Benevento che dettaglia il programma della mobilitazione.

"La manifestazione di Benevento prevede il corteo in partenza alle ore 9 da via Delcogliano, nei pressi dell’Ospedale San Pio, con prosieguo lungo viale Mellusi e arrivo in piazza IV Novembre dove si svolgeranno gli interventi delle Categorie CGIL e della Camera del Lavoro CGIL. Il Sindacato Pensionati CGIL si unirà al corteo in viale Mellusi, altezza via De Caro (Tribunale).

Con lo slogan il futuro è adesso la CGIL invita alla mobilitazione contro la legge di bilancio 2027 che finanzia il riarmo, ma ignora l’emergenza salariale, il lavoro precario, il declino dei servizi pubblici. Le disuguaglianze che affliggono il nostro Paese aumentano con la scelta di definanziare il sistema sanitario pubblico a vantaggio di quello privato, di impoverire ancora le pensioni, erose dall'inflazione e non rivalutate a pieno, di tagliare la scuola pubblica, di rendere sempre più insostenibile il peso delle tasse per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Scelte, non accidenti ineluttabili!

Il governo con questa manovra finanziaria continua a lasciare sole e indifese le persone più fragili, i cittadini più in difficoltà. Mette fortemente a rischio la coesione sociale. E ormai, quasi al termine della legislatura, lascia un paese stremato!

La CGIL chiede salari più alti, pensioni più dignitose, fisco più giusto e progressivo, sicurezza nei luoghi di lavoro, servizi accessibili che garantiscano il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il diritto alla mobilità.

I pensionati non possono scioperare di persona, ma sono in prima fila per convincere la società civile, la generazione dei giovani sulle ragioni dello sciopero. In questi giorni il Sindacato Pensionati CGIL sta tenendo iniziative pubbliche nelle leghe territoriali e a Benevento: volantinaggi e presidi nei luoghi più frequentati, incontri pubblici nelle sedi sindacali di tutto il Sannio, un’assemblea provinciale congiunta CGIL e SPI CGIL aperta agli studenti e a tutta la cittadinanza, lunedì 16 novembre ore 9.30, nella sede della Camera del Lavoro di Benevento in via L. Bianchi, 9.

I giorni che ci separano dallo sciopero generale vedranno un forte impegno della CGIL, delle sue Categorie, dello SPI CGIL nel contrastare la politica del governo di destra, che, direttamente ed indirettamente, sta indebolendo la Costituzione della Repubblica italiana, impoverendo sempre più lo stato sociale. Disattendendone, ad esempio, Il secondo comma dell’art.3 che afferma che è “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Questo governo in questi anni non solo non ha provato a rimuovere quegli ostacoli, ma ne ha frapposto ulteriori, con gravi ricadute in particolare sui giovani, sempre più laureati, più specializzati e più formati, ma con sempre meno possibilità di realizzarsi nella propria terra, costretti ad emigrare o accontentarsi di lavori saltuari, anche degradanti, che precarizzano il presente e il futuro.

Qualche marcia indietro del governo sul fronte dei tagli di queste ore, causa la forte opposizione alla manovra, attesta che è possibile modificare in meglio la legge di bilancio 2027 in discussione in Parlamento. La riuscita della mobilitazione indetta dalla CGIL con lo sciopero generale del 20 novembre può aiutare a percorrere fino in fondo questa strada!

Il Sindacato pensionati della CGIL, che organizza quelle generazioni che negli anni sessanta e settanta hanno lottato per cambiare in meglio l’Italia, rendendola più moderna, più civile, più democratica, meno ingiusta, combatte insieme ai giovani per costruire le condizioni per un futuro profondamente diverso dal presente".