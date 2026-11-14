Quella volta che... Il derby della Lanterna con la firma di Floro Storia del 2011: il Genoa vinse con i gol del bomber napoletano e di Boselli

Quando è stato compilato il calendario di B, quella del 21 novembre era una delle date cerchiate in rosso dai tifosi della strega. Perchè, certo, nessuno può nascondere la suggestione del derby o quell'emozione di confrontarsi con chi è sceso appena dalla serie A (Cremonese, Pisa e Verona), ma vuoi mettere quell'avversario che porta con sé il fascino della storia, come la Sampdoria?

Una società da 66 gettoni in serie A e 15 in B, uno scudetto, una finale di Coppa dei Campioni a Wembley nel '92, battuto solo dal Barcellona di Cruyff, Koeman, Guardiola, 4 Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe.

Il peso della storia e quei ventimila abbonamenti

Il peso della storia insieme all'amore infinito dei suoi tifosi che nonostante la scarsa stima nella società, hanno fatto segnare il record di abbonamenti con 20.792 tessere sottoscritte. Impossibile trovare di meglio nel torneo cadetto (uno scudetto l'ha vinto anche l'Hellas Verona, ma il resto è solo prerogativa dei blucerchiati) e dunque una sfida così alza gli stimoli di qualsiasi avversario. Benevento compreso che, pensate, ha quattro precedenti in campionato, tutti in serie A e il bilancio gli è persino favorevole (2 vittorie, un pareggio, una sconfitta).

I ricordi di Floro Flores

Ricordi indelebili per la strega così come lo sono per Antonio Floro Flores. Storia dell'8 maggio 2011, a Marassi si gioca il derby numero 104 della Lanterna, uno dei più caldi che si ricordino. In cui il Genoa rischia addirittura di finire in serie B. Il bomber napoletano gioca proprio con la maglia rossoblù e allo spirare del primo tempo porta in vantaggio il Grifone: “spizzata” di Palacio, testa di Floro da due passi per l'1 a 0. Nella ripresa la Samp pareggia con Pozzi, ma al 92' Boselli firma la vittoria genoana. Un derby indelebile nella memoria del tecnico giallorosso.

Floro, che nella Samp ha giocato per sei mesi nel 2004 (era in prestito dal Napoli, giocò solo 4 partite), gli ha fatto gol anche con la maglia del Sassuolo nel 2013-14 in un pirotecnico 4-3.

Una sfida ricca di significati e di ricordi. Che può riviverli con suggestione e con la voglia matta della strega di tornare da Marassi ancora con un risultato positivo.