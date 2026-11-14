Torrecuso, oltre 3 milioni di euro di investimenti tra ambiente e sport Finanziato il nuovo Centro Comunale di Raccolta

Nuovi e importanti investimenti per Torrecuso, che compie un ulteriore passo avanti sul fronte della tutela ambientale, della riqualificazione del territorio e del potenziamento delle infrastrutture sportive. È arrivata, infatti, l'ammissione provvisoria a finanziamento di 524.302,05 euro per la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR), un'opera strategica destinata a migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e a offrire ai cittadini un punto di riferimento per il corretto conferimento dei materiali.

Il finanziamento, interamente coperto dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, rientra nel programma della Regione Campania dedicato al potenziamento degli impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti. Il soggetto attuatore dell'intervento sarà l'Ente d'Ambito per la gestione dei rifiuti di Benevento.

Il progetto sorgerà lungo via Campo Sportivo, in un'area di circa 27.875 metri quadrati nella quale ricade anche una zona di discarica recentemente bonificata. Un intervento che assume un significato importante per il territorio. I Centri Comunali di Raccolta rappresentano, infatti, un servizio fondamentale per una gestione moderna ed efficiente dei rifiuti: consentono ai cittadini di conferire correttamente diverse tipologie di materiali, anche quelli che non possono essere raccolti attraverso il normale servizio domiciliare, favorendo il riciclo, il recupero delle risorse e la riduzione dell'abbandono incontrollato dei rifiuti.

Non soltanto una nuova infrastruttura, dunque, ma uno strumento concreto per migliorare il decoro urbano, rafforzare la raccolta differenziata e diffondere una maggiore cultura del rispetto ambientale.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella, che sottolinea l'importanza del risultato raggiunto e il lavoro portato avanti dall'Amministrazione comunale per intercettare risorse e finanziamenti.

“L'ammissione a finanziamento di oltre 524mila euro per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta rappresenta un risultato importante per Torrecuso. Si tratta di un'opera strategica, che permetterà di migliorare i servizi ambientali e di offrire ai cittadini uno spazio adeguato per il corretto conferimento dei rifiuti. Investire in strutture di questo tipo – continua Iannella - significa investire nella tutela del territorio, nella sostenibilità e nella qualità della vita della nostra comunità. È significativo, inoltre, che il progetto interessi un'area nella quale è stata recentemente effettuata un'importante opera di bonifica: recuperare e valorizzare questi spazi, destinandoli a servizi utili alla collettività, rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso il nostro ambiente”.

Il finanziamento per il CCR si inserisce in un quadro più ampio di investimenti che interessa il Comune di Torrecuso. Accanto alle risorse destinate all'ambiente, sono infatti arrivati anche i decreti di finanziamento per la riqualificazione e il potenziamento del campo sportivo, per un importo complessivo di 2 milioni e 730mila euro. Nel dettaglio, si tratta di un milione di euro attraverso una linea di finanziamento dell’Arus Campania, un milione e 500mila euro nell'ambito del programma Sport e Periferie e ulteriori 230mila euro di cofinanziamento comunale.

Un investimento significativo che consentirà di intervenire su una struttura fondamentale per la comunità, valorizzando lo sport come occasione di crescita, aggregazione e socialità, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle associazioni del territorio.

Anche per il campo sportivo, dopo l'arrivo dei decreti di finanziamento, sarà necessario attendere i tempi tecnici e burocratici per completare gli adempimenti amministrativi e procedere all'espletamento delle gare d'appalto, passaggio indispensabile per arrivare alla realizzazione degli interventi.

“Questi finanziamenti dimostrano la volontà di continuare a investire sul futuro di Torrecuso – aggiunge il sindaco Iannella –. Abbiamo lavorato per intercettare risorse importanti sia sul fronte ambientale sia su quello sportivo, raggiungendo risultati significativi. Parliamo di interventi che, una volta realizzati, avranno ricadute concrete sulla vita quotidiana dei cittadini e contribuiranno a rendere il nostro paese più moderno, funzionale e accogliente. Siamo consapevoli che adesso occorre rispettare tutti i passaggi burocratici e amministrativi previsti, compreso l'espletamento delle gare, ma stiamo lavorando affinché queste risorse possano trasformarsi nel più breve tempo possibile in opere concrete”.

Ambiente, sport e riqualificazione delle infrastrutture: sono queste le direttrici di un programma di interventi che porta a Torrecuso risorse per oltre 3 milioni e 250mila euro. Un risultato importante per il paese, che guarda ai prossimi mesi con l'obiettivo di trasformare i finanziamenti ottenuti in servizi, strutture e nuove opportunità per l'intera comunità.