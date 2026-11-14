Ospedale Sant'Agata: Parisi "basta proclami servono risposte" La sollecitazione del Commissario provinciale Lega Sannio

"Come Lega Sannio siamo rimasti in silenzio fino a oggi per senso di responsabilità istituzionale. Ma la decisione del San Pio di ricorrere al Consiglio di Stato sulla vicenda del Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti impone una presa di posizione chiara. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, aveva pubblicamente affermato che la decisione del TAR andava rispettata. Oggi chiediamo a Fico di spiegare quale sia la posizione della Regione rispetto all’appello del San Pio e quali provvedimenti intenda adottare per garantire i servizi sanitari".

Così Domenico Parisi, Commissario provinciale Lega Sannio che prosegue "

La responsabilità politica della programmazione sanitaria è della Regione Campania. La direttrice generale Morgante risponde delle scelte aziendali, ma è necessario chiarire anche gli indirizzi regionali. C’è poi una questione di coerenza che riguarda tutti i partiti, a cominciare dalle forze politiche che sostengono la maggioranza regionale. Le posizioni sostenute davanti all’ospedale devono essere difese con la stessa determinazione anche a Napoli, dove si assumono le decisioni. Chiediamo ai rappresentanti locali di rendere pubbliche le iniziative intraprese presso la Regione, gli atti presentati e le risposte ricevute. Ma soprattutto non perdiamo di vista ciò che interessa realmente ai cittadini. La gente non vuole assistere a un’infinita battaglia di ricorsi e contrapposizioni politiche. Vuole essere curata!

Il Pronto Soccorso h24 è fondamentale, ma da solo non basta. Serve un ospedale vero, con reparti funzionanti connessi al Pronto Soccorso, medici, infermieri, personale e servizi. Altrimenti si rischia di affrontare soltanto una parte del problema.

Per questo rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche, senza distinzione: ciascuna dica pubblicamente quale futuro immagina per l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti e quali impegni concreti intenda assumere.

Come Lega Sannio siamo disponibili fin da subito a partecipare a una grande mobilitazione popolare, civile e pacifica, sull’esempio della determinazione dimostrata dagli autotrasportatori. Invitiamo il Comitato a farsi promotore di una manifestazione aperta a tutti, senza bandiere politiche. Noi ci saremo.

La salute dei cittadini viene prima dei partiti.

Al presidente Fico e alla Regione Campania chiediamo atti, risorse e tempi certi.

Il Sannio non ha bisogno di altri protagonisti delle polemiche. Ha bisogno di un ospedale che funzioni davvero".