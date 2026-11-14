Stefano Napolitano alla guida del Coordinamento Futuro Nazionale Benevento L’incarico segna l’avvio di una nuova fase organizzativa

Futuro Nazionale consolida la propria presenza sul territorio e ufficializza la nomina di Stefano Napolitano alla guida del Coordinamento Provinciale di Benevento. L’incarico segna l’avvio di una nuova fase organizzativa e si inserisce nell'ambito della strategia di radicamento territoriale del movimento, volta a strutturare una presenza forte e propositiva in tutto il Sannio per dare voce alle istanze dei cittadini. La scelta di affidare la guida della federazione provinciale a Stefano Napolitano risponde alla necessità di valorizzare competenze e passione civile, offrendo ai cittadini un punto di riferimento solido e una voce neutrale e costruttiva per lo sviluppo socio-economico del territorio beneventano. "Accetto questo incarico con grande senso di responsabilità e profondo orgoglio – ha dichiarato il neo coordinatore provinciale, Stefano Napolitano – desidero ringraziare di cuore il Presidente e leader nazionale, Generale Roberto Vannacci, il Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni, e i vertici regionali nella persona del Coordinatore Regionale, l'avvocato Lello Di Capua, per la fiducia che hanno riposto in me. Il nostro obiettivo immediato sarà quello di strutturare il coordinamento in ogni comune della provincia, ascoltando le istanze dei cittadini, delle imprese e dei giovani. Benevento e il Sannio hanno bisogno di politiche concrete, che contrastino lo spopolamento, valorizzino le nostre eccellenze interne e migliorino le infrastrutture e i servizi sanitari territoriali. Saremo l'alternativa credibile che il territorio aspetta". Nelle prossime settimane, il neo coordinatore Napolitano convocherà i primi incontri operativi con i tesserati e i simpatizzanti per definire l'organigramma del direttivo provinciale e presentare il programma delle prime iniziative pubbliche. “Le porte di Futuro Nazionale – conclude Napolitano – sono aperte a tutti coloro che non si rassegnano al declino e vogliono mettersi in gioco con concretezza e determinazione”.