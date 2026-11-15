Via Francigena: Scarinzi "Vituano capofila per l'intera provincia" Bilancio più che positivo per l'iniziativa al Museo del Sannio

Si chiudono con un bilancio più che positivo le giornate dedicate alla Via Francigena, tenutesi a Benevento, che hanno visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, delegazioni provenienti da quattro nazioni, numerose regioni, amministratori locali e tantissime associazioni. Un appuntamento di grande valore, non soltanto per la dimensione turistica e promozionale, ma anche per il significato religioso, culturale e spirituale che accompagna il cammino della Via Francigena. Un’occasione di confronto e condivisione che ha consentito di accendere i riflettori sulle potenzialità del Sannio e sulla capacità dei territori di fare rete. “Il bilancio di queste giornate è decisamente positivo – dichiara il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi –. Per la prima volta nel Sannio abbiamo vissuto un’esperienza di questa portata, con quattro nazioni, numerose regioni, tantissimi Comuni e associazioni. È motivo di grande orgoglio, ma anche di responsabilità, perché Vitulano ha avuto l’onore di essere capofila di un progetto che rappresenta l’intera provincia di Benevento”. Scarinzi evidenzia soprattutto il doppio valore dell’iniziativa: “La Via Francigena non è soltanto un percorso turistico. È innanzitutto un cammino di fede, di spiritualità e di riscoperta delle nostre radici religiose. Ma è anche un’importante opportunità laica di promozione culturale, sociale ed economica. Significa valorizzare i borghi, le tradizioni, il patrimonio storico e paesaggistico, le nostre comunità e le tante eccellenze locali. Dobbiamo saper cogliere questa occasione e trasformarla in una concreta opportunità di sviluppo”.

Il sindaco rivolge poi un ringraziamento a quanti hanno creduto nell’iniziativa e contribuito alla sua riuscita: «Grazie ai 22 sindaci che hanno creduto in noi e hanno condiviso questo percorso. La collaborazione istituzionale è stata fondamentale. Un ringraziamento particolare al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e al presidente della Provincia, Nino Lombardi, per il sostegno e la vicinanza dimostrati. Grazie inoltre all’assessore regionale Enzo Maraio e alla direttrice generale Rosanna Romano, che ormai possiamo dire parla anche vitulanese, per l’attenzione e la disponibilità riservate al nostro territorio. Queste giornate hanno dimostrato che il Sannio può essere protagonista di una progettualità ampia, capace di superare i confini comunali e provinciali. Adesso dobbiamo continuare a lavorare insieme affinché l’entusiasmo e i risultati di questo appuntamento diventino il punto di partenza di un percorso stabile di promozione e valorizzazione. Vitulano è orgogliosa di aver dato il proprio contributo e di aver rappresentato, insieme a tutti i Comuni coinvolti, un’intera provincia”, conclude Scarinzi.

