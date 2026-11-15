Qualità della vita 2026: Benevento guadagna sette posizioni La provincia sannita sale al 79° posto su 107 nella classifica di ItaliaOggi

Sette posizioni guadagnate rispetto al 2025 e un primato nazionale nella sicurezza sociale. È il risultato ottenuto da Benevento nella 28esima edizione dell’Indagine sulla qualità della vita 2026, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. La provincia sannita si colloca al 79esimo posto su 107 territori esaminati, migliorando la posizione dello scorso anno, quando era 86esima.

Secondo i numeri il dato più significativo arriva dalla dimensione della sicurezza sociale, dove Benevento conquista il primo posto assoluto, compiendo un vero e proprio balzo in avanti rispetto alla 50esima posizione del 2025. Ottima anche la performance in materia di reati e sicurezza, con il settimo posto nazionale, contro il 23esimo della precedente rilevazione.

Buoni segnali arrivano anche dal sistema salute, che colloca il Sannio al 29esimo posto. Più indietro, invece, gli indicatori relativi ad ambiente (71esimo), istruzione e formazione (81esimo) e affari e lavoro (83esimo), sebbene quest’ultimo registri un lieve miglioramento rispetto all’86esimo posto dello scorso anno.

Le maggiori difficoltà emergono sul fronte della popolazione, dove Benevento scende al 90esimo posto, e del reddito e ricchezza, al 94esimo. Particolarmente critica la situazione per turismo, intrattenimento e cultura: la provincia è 103esima, penultima in graduatoria, peggiorando di una posizione rispetto al 2025.

Nel quadro regionale, Benevento si distingue dunque per le performance legate alla coesione e alla sicurezza sociale, confermandosi un territorio con importanti punti di forza, ma ancora alle prese con fragilità economiche e con un'offerta culturale e turistica da rafforzare.

La classifica nazionale, guidata da Bolzano, Milano e Bologna, conferma intanto il persistente divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Un contesto nel quale il risultato del Sannio rappresenta un segnale positivo, ma anche un'indicazione delle sfide ancora aperte per migliorare la qualità della vita dei cittadini.