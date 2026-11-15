Giornata vittime della strada, Errico: "Impegno istituzionale per tutela vita" La riflessione del consigliere regionale sannita

“La Giornata in memoria delle vittime della strada non può essere soltanto un momento di commemorazione. Deve rappresentare un’occasione per rinnovare l’impegno delle istituzioni sulla sicurezza stradale, sulla prevenzione e sulla tutela della vita”. Lo dichiara Fernando Errico, consigliere regionale della Campania, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. A rendere ancora più urgente una riflessione sul tema sono i dati diffusi da Istat e ACI relativi all’incidentalità stradale nel 2025. Il quadro che emerge per il territorio sannita è particolarmente preoccupante. La provincia di Benevento registra un indice di mortalità pari a 50,2 decessi ogni mille incidenti, il terzo valore più alto in Italia, dopo Nuoro (52,8) e Sud Sardegna (51,7). Un dato che supera di oltre tre volte la media nazionale, ferma a 16,2. “Numeri che non possono lasciarci indifferenti e che richiedono un’attenzione particolare per il nostro territorio – sottolinea Errico –. Dietro ogni incidente mortale ci sono vite spezzate, famiglie segnate da un dolore irreversibile e comunità che perdono una parte di sé. La sicurezza stradale deve diventare una priorità permanente, non soltanto un tema da affrontare nelle giornate dedicate alla sensibilizzazione” Il consigliere regionale richiama quindi la necessità di un’azione condivisa tra istituzioni, enti locali e soggetti preposti alla sicurezza. “Occorre investire maggiormente nella manutenzione delle infrastrutture, nella messa in sicurezza dei tratti più esposti al rischio, nella segnaletica e nell’illuminazione, rafforzando al tempo stesso i controlli e le iniziative di educazione stradale, soprattutto tra i più giovani. È fondamentale promuovere una cultura della responsabilità alla guida, contrastando comportamenti pericolosi come l’eccesso di velocità, l’utilizzo del cellulare e la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze”. “La sicurezza sulle nostre strade – conclude Errico – è una responsabilità collettiva. Come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di trasformare il ricordo delle vittime in azioni concrete, affinché ogni cittadino possa percorrere le nostre strade in condizioni di maggiore sicurezza”.