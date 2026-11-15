Furti nelle case, ok statistiche. Ma chi 'pesa' rabbia e frustrazione vittime? Benevento. Il fenomeno criminoso nella nostra provincia

I numeri vengono distillati nelle statistiche ufficiali che, immaginiamo, interessano un fico secco a quanti hanno subito il fenomeno criminoso che, sia chiaro, può essere 'tamponato' ma non eliminato. Sono le vittime dei furti nelle abitazioni che si susseguono nella nostra provincia, a loro poco importa il passato, il sapere che in un determinato periodo, comparato con un altro, gli episodi siano diminuiti o siano rimasti stabili.

Per loro è preoccupante il presente, quello che racconta l'intimità violata, le mani sporche dei ladri allungate sulle proprie cose, su oggetti d'oro che hanno soprattutto una valenza affettiva, sul regalo ricevuto in una occasione particolare, sui soldi che purtroppo vengono ancora conservati tra le mura domestiche. La cassaforte? Neanche un forziere è sinonimo di sicurezza perchè, come è capitato, 'aprono' anche quella e la svuotano di tutto ciò che contiene.

Rientrare e trovare la propria casa devastata, le stanze messe a soqquadro, i cassetti gettati sul pavimento, è una esperienza spaiecole che non si augura a nessuno. La frustrazione è il sentimento prevalente, accompagnata dalla conta dei danni e dalla consolazione che nessuno si è fatto male, che le incursioni messa segno con la presenza delle psrone non hanno avuto conseguenze per le stesse.

Vanno bene dati e cifre ma, nel frattempo, chi 'pesa' la paura e la rabbia della gente?