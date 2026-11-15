Con l'auto finisce fuori strada, paura nella notte per un giovane E' accaduto a Fragneto L'Abate

Lui, per fortuna, se l'è cavata senza problemi, ma la paura è stata tanta. L'ha provata il giovane di Molinara che nella notte è uscito di strada con l'auto. L'incidente si è verificato nel territorio di Fragneto l'Abate, lungo la viabilità che il giovane stava percorrendo al volante della sua Seat Ibiza.

Secondo una prima ricostruzione, all'improvviso, e per cause in corso di accertamento, la macchina ha abbandonato la carreggiata ed è finita in una scarpata non profonda. Il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo e a far scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Benevento, per i necessari accertamento, mentre non è stato indispensabile l'interveno dei vigili del fuocco del comando provinciale, che erano stati inizialmente allertati. Grazie al cielo, nessuna conseguenza per il giovane ma solo un comprensibile spavento.