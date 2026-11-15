Benevento Calcio-Spazio Conad, il binomio è già un successo L'iniziativa che premia gli abbonati accolta con entusiasmo: oltre 1000 i tifosi che hanno aderito

Quando la passione accende le idee. Lo afferma con convinzione Luigi Micco, amministratore dello Spazio Conad che opera nel Centro Commerciale Buonvento, quando parla dell'iniziativa intrapresa insieme alla società del Benevento Calcio. Un meccanismo semplice che prende le sembianze di un vero e proprio premio a chi ha dato la sua fiducia incondizionata alla squadra di calcio sottoscrivendo l'abbonamento pressochè a scatola chiusa. Chi ha la tessera giallorossa in tasca, ora ha anche uno strumento per ottenere degli sconti cospicui nei punti commerciali che hanno aderito all'iniziativa. Su quella tessera ci sono due QR Code, uno serve per entrare allo stadio, l'altro, come nel caso dello Spazio Conad, per ritirare un blocchetto da 250 euro in buoni sconto. “Siamo partiti il 26 ottobre e possiamo constatare già un riscontro più che positivo: sono oltre mille le persone che sono venute da noi a ritirare il blocchetto”. Comunque vada, sarà un successo, diceva Piero Chiambretti. E mai frase fu più azzeccata come in questo caso.

L'iniziativa avrà un tempo lunghissimo, terminerà infatti solo dopo l'ultima partita di campionato del Benevento. “Sul piano economico credo sia una grande agevolazione per i clienti. Prendiamo un abbonato di curva che ha speso 140 euro per la tessera annuale della strega: ora può anche risparmiare ben 250 euro sui nostri prodotti. E' quasi come se l'abbonamento gli fosse stato regalato. I buoni singoli da 5 euro su una spesa minima di 50 sono cumulabili nell'ambito dello stesso acquisto. Faccio un esempio: se uno decide di acquistare un televisore da 250 euro, può utilizzare cinque buoni e risparmiare dunque il dieci per cento sul bene acquistato. E' come un premio per gli abbonati e allo stesso tempo la possibilità di far conoscere meglio le realtà del territorio ai beneventani”.

L'iniziativa della società giallorossa è stata dunque sposata in pieno da Luigi Micco e i suoi collaboratori e affinata col blocchetto di buoni da 250 euro: “L'avevamo utilizzata – dice l'amministratore di Spazio Conad – anche con un nostro distributore di carburante o anche quando dobbiamo fare dei lanci. E' un indotto diverso per gli abbonati. E' inutile che sottolinei che bisogna dire grazie al presidente Vigorito che è sempre un visionario per queste iniziative e ci ha permesso di creare questa sponsorizzazione così articolata. Vi assicuro che non è una cosa che si trova da tutte le parti”.

Micco ricorda la sua passione per la strega e che già da 15 anni collabora con la società giallorossa nella veste di sponsor. L'iniziativa è senz'altro riuscita, la soddisfazione palese: “Abbiamo creato un trinomio vincente che si traduce in tre azioni mirate: la nostra fiducia verso i clienti, quella verso il Benevento Calcio e infine quella degli sportivi verso lo Spazio Conad”. Con piena soddisfazione di tutte le componenti.

IN COSA CONSISTE L'INIZIATIVA DEDICATA AGLI ABBONATI

Blocchetto da 250 euro in buoni: È possibile ritirare un carnet composto da 50 buoni sconto da 5 euro ciascuno.

Come funzionano i buoni: Ogni buono da 5 euro è utilizzabile a fronte di una spesa minima di 50 euro. I buoni sono cumulabili nello stesso acquisto.

Periodo di validità: L'iniziativa è attiva dal 26 ottobre 2026 e vale fino all'ultima partita di campionato della stagione 2026/2027.

Come ottenerli: Per ritirare il blocchetto, è necessario presentarsi presso lo Spazio Conad esibendo la card segnaposto/abbonamento del Benevento Calcio (dotata del secondo QR code dedicato ai partner).