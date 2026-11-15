Mastella sulla Classifica Italia Oggi "la città è cresciuta" Il sindaco: Benevento si conferma da primato per sicurezza e migliora sul lavoro

- "La classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita nelle province italiane mostra il miglioramento, consolidato e certificato, del sistema sociale ed economico che in questi anni ha interessato il Beneventano.

L'avanzamento di Benevento 7 posizioni rispetto all'anno precedente è una ottima notizia, così come il primato nazionale sul cruciale versante della sicurezza che conferma quanto abbiamo sempre sostenuto: non esistono isole felici o immunità dal male, ma restiamo un territorio sereno e sicuro, a prescindere da episodi di cronaca che non vanno né sottovalutati, né ingigantiti. E' importante anche l'avanzamento nella classifica affari e lavoro, segno di una vivacità del tessuto economico crescente in questi anni e che abbiamo supportato e incoraggiato lungo il percorso amministrativo tanto al Comune quanto alla Provincia", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Occorre accelerare sul turismo e l'impostazione è quella giusta: il Museo Egizio e il Parco delle Streghe sono scelte strategiche che vanno proprio in questa direzione, di aumento dell'attrattiva territoriale. Sul dato complessivo va considerato tuttavia che la statistica prende in considerazione tutti i 78 Comuni, non tutti comparabili alla Città per richiamo turistico. La direzione di marcia è quella giusta e le statistiche in costante miglioramento indicano chiaramente, a prescindere da catastrofismi interessati e speculazioni politiche di chi vede tutto nero, che la Città è cresciuta e migliorata in ogni versante", conclude Mastella.

