Qualità della vita: Barone "lo spopolamento resta la vera emergenza del Sannio" La riflessione del Presidente Eutalia S.p.A.

"La provincia di Benevento recupera sette posizioni nella classifica 2026 sulla Qualità della Vita, raggiungendo il 79° posto su 107 province italiane. Un miglioramento che rappresenta un piccolo segnale positivo e che merita di essere riconosciuto, ma che deve essere letto insieme alle criticità ancora presenti e, soprattutto, a quella che considero la questione più importante per il futuro del nostro territorio: lo spopolamento".

Così Luigi Barone Presidente Eutalia S.p.A. riflette sull'indagine, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, attraverso 92 indicatori suddivisi in nove dimensioni, che offre una fotografia articolata delle condizioni economiche e sociali delle province italiane.

"Tra i risultati più significativi per Benevento - spiega - emergono il primo posto nazionale nella Sicurezza sociale e il settimo nella dimensione Reati e Sicurezza. Migliorano anche Affari e Lavoro e Sistema Salute. Sono elementi incoraggianti, che testimoniano la presenza di importanti punti di forza sui quali continuare a investire.

Ma c'è un numero che, più degli altri, dovrebbe richiamare l'attenzione di istituzioni e amministratori: il 90° posto nella dimensione Popolazione, con una perdita di undici posizioni rispetto alla precedente rilevazione e quindici rispetto al 2024.

È questo il dato che deve preoccuparci maggiormente. Perché lo spopolamento non è soltanto un problema demografico: è il problema che rischia di condizionare tutti gli altri.

Il Sannio, e in particolare le sue aree interne, stanno pagando un prezzo elevato in termini di perdita di residenti, giovani e competenze. Interi comuni rischiano progressivamente di perdere la propria vitalità, mentre l'invecchiamento della popolazione e la riduzione dei servizi rendono sempre più difficile scegliere di restare.

Dobbiamo avere il coraggio di affrontare questa realtà senza sottovalutarla. Possiamo programmare nuove infrastrutture, immaginare investimenti, parlare di crescita economica e valorizzazione turistica, ma se continuiamo a perdere abitanti e soprattutto capitale umano, ogni strategia rischia di diventare insufficiente. Un territorio senza giovani, senza famiglie e senza nuove energie produttive perde progressivamente la propria capacità di guardare al futuro.

La vera priorità deve essere quindi creare le condizioni affinché le persone possano restare, affinché i giovani non siano costretti a cercare altrove le proprie opportunità e affinché chi è andato via possa trovare ragioni concrete per tornare. Questo significa lavoro, servizi sanitari e scolastici efficienti, collegamenti, infrastrutture, sostegno alle famiglie e nuove opportunità per le imprese. Significa, soprattutto, riconoscere che le aree interne non possono essere considerate territori marginali, ma una parte fondamentale del futuro del nostro Paese.

C'è poi un altro dato che merita una riflessione altrettanto seria: il 103° posto nella dimensione Turismo, Intrattenimento e Cultura. Una posizione difficile da comprendere se rapportata alle straordinarie potenzialità storiche, archeologiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del Sannio. Il turismo dovrebbe rappresentare una delle principali vocazioni del nostro territorio e un motore di sviluppo, occupazione e nuova imprenditorialità. Se continuiamo a collocarci nelle ultime posizioni, significa che più di qualcosa non funziona nella capacità di valorizzare e trasformare questo patrimonio in opportunità concrete.

Benevento arretra anche nella dimensione Reddito e Ricchezza, raggiungendo il 94° posto, mentre Ambiente e Istruzione e Formazione mantengono sostanzialmente le posizioni precedenti.

Il quadro complessivo, dunque, presenta luci e ombre. Le sette posizioni recuperate sono una buona notizia, così come i risultati nella sicurezza sociale e nella sicurezza. Ma non possiamo fermarci a questi aspetti. La qualità della vita non si misura soltanto attraverso una graduatoria: si misura nella possibilità di vivere dignitosamente, trovare un lavoro, accedere ai servizi, costruire una famiglia e immaginare il proprio futuro nel luogo in cui si è nati o si è scelto di vivere.

Per il Sannio la sfida più importante è demografica. Dobbiamo invertire una tendenza che rischia di svuotare progressivamente le nostre comunità e impoverire il territorio delle sue risorse più preziose. Il capitale umano viene prima di ogni altra cosa: senza persone non c'è economia, non c'è impresa, non c'è turismo, non c'è sviluppo.

Il recupero di sette posizioni è un segnale incoraggiante, ma il vero obiettivo deve essere un altro: fare in modo che il Sannio smetta di perdere abitanti e torni ad attrarre giovani, famiglie, competenze e investimenti. Perché la prima vera infrastruttura di cui questo territorio ha bisogno sono le persone. E senza capitale umano, tutto il resto rischia di non servire".

