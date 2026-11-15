Ad Arcos Raffaele Boemio: quarant’anni di ricerca e sperimentazione Inaugurata l'Antologica 1986-2026, in esposizione fino al 10 gennaio prossimo

Quarant’anni di ricerca artistica, sperimentazione e confronto con la realtà contemporanea: è questo il percorso raccontato da “RAFFAELE BOEMIO. Antologica 1986-2026”, la mostra inaugurata al Museo ARCOS di Benevento, che riunisce poco più di quaranta dipinti di uno dei protagonisti della sperimentazione artistica campana.

A inaugurare l’esposizione sono stati il Vice Presidente della Provincia di Benevento, Giovanni Zanone, l’assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini, e il Direttore del Museo ARCOS, Ferdinando Creta, alla presenza di un pubblico numeroso, dell’artista e dei curatori Massimo Bignardi e Francesco Creta.

Promossa dalla Provincia di Benevento e dal Museo ARCOS, in collaborazione con il Museo-FRaC Baronissi, la mostra offre una rilettura di un percorso artistico sviluppatosi attraverso linguaggi, tecniche e materiali differenti, ma sempre guidato da una profonda esigenza conoscitiva e da un costante confronto con la realtà e le trasformazioni della società.

Nel presentare l’iniziativa, il Direttore del Museo ARCOS, Ferdinando Creta, ha sottolineato il valore della mostra nel più ampio progetto di conoscenza e valorizzazione dell’arte contemporanea campana: «Con la mostra dedicata a Raffaele Boemio, artista di rilievo nazionale, protagonista di una ricerca che ha attraversato le diverse stagioni dell’arte contemporanea, a partire dalle esperienze maturate nella scena artistica campana degli anni Settanta, proseguiamo un percorso espositivo volto a riscoprire e valorizzare personalità e vicende significative della nostra storia artistica. Un impegno che si pone in continuità con le mostre dedicate a Mario Persico, Armando De Stefano, Rosaria Matarese, Carmine Di Ruggiero e che, con questa nuova antologica, amplia lo sguardo su una generazione di artisti che ha contribuito in maniera determinante ai processi di rinnovamento e sperimentazione dell’arte, trovando riconoscimento anche nel panorama nazionale».

Nei saluti istituzionali, il Vice Presidente della Provincia, Giovanni Zanone, ha evidenziato il valore del lavoro svolto dalla direzione artistica del Museo ARCOS, capace di costruire una programmazione attenta alle esperienze più significative dell’arte contemporanea e di restituire visibilità a personalità che hanno contribuito alla crescita culturale del territorio.

L’assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini, ha portato il saluto della città, soffermandosi sull’intensità della ricerca di Boemio e sulla sua costante attenzione alla dimensione umana. Una pittura che, attraverso il segno e la sperimentazione, interroga l’uomo, ne racconta fragilità, contraddizioni e capacità di resistenza, mantenendo vivo il dialogo con il presente. Un percorso che invita anche il pubblico a guardare oltre le immagini, riconoscendo nell’arte uno spazio di riflessione e di confronto con le questioni del nostro tempo.

Francesco Creta, curatore con Bignardi della mostra, ha individuato nel segno la chiave di lettura dell’intera vicenda artistica di Boemio, sottolineando come la sua ricerca abbia attraversato linguaggi e materiali diversi senza perdere la propria identità: «Il segno è una presenza costante nel lavoro di Raffaele Boemio, una questione sulla quale l’artista si interroga fin dagli esordi. Nel corso degli anni ha progressivamente abbandonato la sua funzione descrittiva e rappresentativa, trasformandolo in un elemento autonomo, capace di evocare, suggerire e generare significati.

Seguendo i diversi cicli di lavoro, da Biographico ad Afona, da Ready made a Ready dead, da Frammenti migranti a Quasi svelato, si comprende come Boemio abbia continuamente rimesso in discussione il proprio linguaggio, cercando nuove possibilità espressive anche attraverso l’impiego di materiali e tecniche differenti. Una ricerca che trova oggi nel ciclo Semiosi un approdo di particolare essenzialità. Qui il segno assume forme fitomorfe e recupera un rapporto originario con la natura, diventando una sorta di elemento primigenio, nel quale siamo naturalmente portati a riconoscere e ricercare un significato.

Mi interessa soprattutto questa capacità del segno di non esaurirsi nell’intenzione dell’artista, ma di instaurare una relazione con chi osserva. L’opera diventa così uno spazio aperto, nel quale ciascuno può riconoscere qualcosa del proprio vissuto e del mondo che attraversa. Non c’è un significato univoco da decifrare, ma uno scambio continuo tra l’opera e lo spettatore. È questa apertura, questa possibilità di generare sempre nuove interpretazioni, che rende particolarmente significativa la ricerca di Boemio».

Il curatore Massimo Bignardi ha posto l’accento sulla coerenza di una ricerca che, pur attraversando linguaggi e sperimentazioni differenti, ha mantenuto saldo il rapporto con la realtà e le sue trasformazioni: «La pittura di Raffaele Boemio è un continuo esercizio di esplorazione dell’immaginario. Le sue opere nascono dalla conoscenza e dall’osservazione della realtà, ma non intendono mai riprodurla fedelmente. La realtà diventa piuttosto materia di riflessione, stimolo per una ricerca che va oltre l’apparenza e indaga le tensioni più profonde dell’esperienza umana.

C’è un elemento che considero fondamentale per comprendere il suo percorso: la tensione etica. Boemio ha mantenuto nel tempo quella stessa vitalità che lo aveva portato, negli anni Settanta, a fondare e animare con Haebel e Domenico Natale il gruppo X/ARTE, facendo dell’arte uno strumento di azione e di relazione con la comunità. È una sensibilità che non ha mai abbandonato e che ritroviamo anche nella sua pittura, sintetizzata nelle parole che egli stesso utilizza: ascolto e resistenza.

Nel ciclo Semiosi questa attitudine compie un ulteriore passaggio. Il segno si fa sempre più essenziale e diventa narrazione, aprendosi a una dimensione di condivisione. Non è più soltanto l’artista a interrogare la realtà attraverso la pittura: anche lo spettatore è chiamato a entrare nell’opera, a stabilire una relazione, a mettersi in ascolto. È qui, a mio avviso, che la ricerca di Boemio trova una delle sue espressioni più significative: nella capacità di trasformare la pittura in uno spazio di incontro tra l’esperienza individuale e quella collettiva».

Nato ad Afragola nel 1952 e formatosi all’Accademia di Belle Arti di Napoli, Raffaele Boemio ha attraversato oltre cinquant’anni di esperienze artistiche, mantenendo al centro del proprio lavoro il valore della dignità umana e la necessità di confrontarsi, anche criticamente, con il proprio tempo. La sua pittura si configura così come uno spazio aperto, che non impone significati definitivi, ma invita lo spettatore a partecipare alla costruzione del senso.

Con questa antologica, il Museo ARCOS rinnova il proprio impegno nella valorizzazione delle esperienze più significative dell’arte contemporanea regionale, offrendo al pubblico occasioni di conoscenza e approfondimento su protagonisti e percorsi che hanno contribuito a definire l’identità culturale del territorio.

La mostra resterà aperta al Museo ARCOS di Benevento fino al 10 gennaio 2027.