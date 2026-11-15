Under 16 Benevento, Martinelli e Licciardi stendono il Catanzaro: le foto Terzo risultato utile consecutivo per i sanniti guidati da Festa

Benevento-Catanzaro 2-1

Benevento: Nuzzo; Sansaro (21'st De Feo), Martinelli, De Vito, Circelli, Gargiulo, Maglia (12'st Licciardi), Ronga, Di Laora, Nolé (8'st Sepe), Grosso La Valle (12'st Scapellato).

A disp.: Aruta, Sarracino, Mirra, Bianco, Picarella. All.: Festa

Catanzaro: Androvskyi; Lopreiato, Risuleo (35'st Giacobbe), Iorio (26'st Vetere), De Fazio V., Pugliese, Palermo (26'st Arena), De Fazio L. (35'st Dedi, Sorce, Malaspina (26'st Misuraca), Guaglianone (11'st Fakou). A disp.: Schiammarella, Luci, Tempestini. All.: Cittadino

Arbitro: Pisano di Benevento. Assistenti: Storelli di Nocera Inferiore e Manzi di Ercolano

Marcatori: 7'pt Martinelli (B), 38'pt Sorce (C), 15'st Licciardi (B)

Terzo risultato utile consecutivo per l'under 16 del Benevento che ha battuto all'Avellola i pari età del Catanzaro con il risultato di 2-1. A passare in vantaggio sono stati i sanniti con Martinelli, dopo sette minuti di gioco. Al 38' è arrivato il pareggio dei calabresi con Sorce. Nella ripresa, al 15', Licciardi ha realizzato il gol che ha portato il punteggio sul definitivo 2-1. Il Benevento balza a quota 13 punti in classifica e nella prossima giornata sarà di scena sul campo del Frosinone.