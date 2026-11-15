Idrocarburi nel Fortore: Errico "priorità a sicurezza ambientale" Il consigliere regionale: i Comuni devono essere protagonisti delle decisioni

“La posizione dei sindaci del Fortore merita attenzione e rispetto. Quando si parla di ricerca ed eventuale estrazione di idrocarburi, non si può prescindere dalle caratteristiche di un territorio che ha costruito nel tempo la propria identità sull’agricoltura, sulle produzioni di qualità, sulle risorse ambientali e sulle potenzialità turistiche”. Così il consigliere regionale Fernando Errico. “Il tema dell’autonomia energetica nazionale è certamente importante ma la valorizzazione delle risorse energetiche deve necessariamente confrontarsi con la tutela dell’ambiente, della salute dei cittadini e delle falde acquifere. È indispensabile che ogni eventuale progetto sia accompagnato da informazioni chiare, verifiche tecniche approfondite e garanzie concrete sulla sicurezza ambientale. Allo stesso tempo, ritengo fondamentale che i Comuni e le comunità interessate siano coinvolti preventivamente nei processi decisionali e possano esprimere le proprie valutazioni sulla base di dati certi e trasparenti. Non possiamo permettere che una scelta di questa portata - continua Errico - venga affrontata senza una preventiva e rigorosa valutazione della compatibilità con la vocazione agricola, produttiva e turistica del Fortore. Come consigliere regionale, ritengo necessario approfondire la questione nelle sedi istituzionali competenti, inoltrando una interrogazione al Presidente Fico e all’assessore competente e acquisire tutti gli elementi relativi al progetto. Lo sviluppo energetico e la tutela del territorio non devono essere considerati obiettivi contrapposti - conclude il consigliere regionale - ogni decisione deve garantire sicurezza, sostenibilità e rispetto delle comunità. Il futuro del Fortore deve essere costruito insieme ai suoi cittadini e ai suoi amministratori”.