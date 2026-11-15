Benevento, via alla settimana col "forcing" di partite Se ne giocheranno 6 in 21 giorni, con ben 4 trasferte a complicare gli allenamenti

Sampdoria-Benevento non è solo una delle partite più suggestive dell'annata per il Benevento, è anche il primo impegno di un forcing di gare che metterà a dura prova le risorse fisiche e mentali della squadra giallorossa. Il compendio parla di 6 partite in 21 giorni, con ben 4 trasferte a frammezzare il lavoro. E' un momento della stagione in cui non basterà pensare ad una partita per volta, anche se quello da sempre è il “mantra” di Floro Flores. Non si può, è complicato. Si gioca a Genova sabato 21, ma già il martedì si torna in campo al Vigorito contro l'Empoli dell'ex Andreoletti. Difficile preparare la sfida di Marassi senza tener conto di quella contro i toscani che furono cari al direttore Carli.

Saranno dunque 21 giorni che non lasceranno neanche rifiatare: anche solo a ricordare le tappe di questo tour de force si rischia di rimanere senza fiato. Il 21 novembre a Marassi, martedì 24 al Vigorito contro l'Empoli. Il tempo di archiviare la sfida coi i toscani, che bisogna già mettersi in viaggio per Palermo, dove sabato 28 si giocherà alla Favorita contro l'ex Pippo Inzaghi. Sabato 5 dicembre ancora una trasferta, questa volta a due passi da casa: al Menti di Castellammare, ma già martedì 8 si torna a giocare al Vigorito contro il Padova: lunch match alle 12,30. Ancora col pranzo da digerire si parte per Mantova dove si gioca sabato 12 dicembre. Non c'è da invidiare Alessandro Cilento e il suo staff che dovranno mettere a punto una situazione logistica con un ritmo così martellante.

Il programma di questa settimana

Per il momento c'è il programma stilato per questa settimana. Dopo la domenica di riposo, domani mattina già si riprende a lavorare: appuntamento all'Imbriani alle 11. Martedì 17 si replica di pomeriggio alle 15, sempre all'Antistadio. Mercoledì 18 si torna a lavorare di mattina, ma stavolta al campo Ariella di Paduli. Ci si allena di mattina anche giovedì 19, ma questa volta si resta addirittura sul Vigorito per abituarsi meglio alle misure di Marassi.

Venerdì 20 è la giornata della partenza: alle 9,15 riunione nella sala video dell'Imbriani, a seguire allenamento sul campo dell'Antistadio. Alle 12,15 pranzo al catering Messina, alle 13 partenza in pullman per l'aeroporto di Fiumicino a Roma. Dalla capitale poi si vola fino a Genova. Sabato 21 la sfida tra Sampdoria e Benevento alle 15. Ritorno a casa ancora in due tappe: aereo da Genova a Roma, dalla capitale in pullman fino a Benevento. Il giorno dopo, domenica mattina, già si torna in campo all'Imbriani per la seduta di allenamento in proiezione sfida contro l'Empoli.