Under 15, il Benevento vince di misura con il Catanzaro: tutte le foto del match Decisiva una marcatura di Fortunato per la vittoria giallorossa

Benevento-Catanzaro 1-0

Benevento: Fabi; Fasiello, Cuciniello, Fedele (33'st Reale), Caruso, Fortunato, Ediahe (19'st Cappello), Di Casola (24'st Crocifoglio), Lodi (24'st Mastrovito), Giannattasio, Pinto (33'st Giannone). A disp.: Boccia, Gravina, Del Vecchio, Migliaccio. All.: Grande

Catanzaro: Mantino; Matrella, Paleari (1'st Colucci), Pugliese, Aristippo (13'st Martillotto), Ferlaino (37'st Surace), Vuono (21'st Capace), Mangano, Di Stasio (37'st Diano), Mendola (13'st De Luca), D'Agostino (1'st Zannino). A disp.: Paracuollo, Corasaniti. All.: Gemelli

Arbitro: Crispino di Frattamaggiore. Assistenti: D'Alterio e Travaglione di Napoli.

Marcatori: 35'pt Fortunato (B)

L'under 15 del Benevento è tornata alla vittoria, dopo la sconfitta rimediata in casa della capolista Napoli. I ragazzi di Grande si sono imposti di misura contro il Catanzaro, sul sintetico dell'Avellola. I giallorossi sono riusciti a conquistare i tre punti grazie a un gol messo a segno da Fortunato dopo trentacinque minuti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Con questo successo, il Benevento balza a quota 18 punti in classifica. Nella prossima giornata, in programma il 22 novembre, è in programma la trasferta di Frosinone.