Under 15, il Benevento vince di misura con il Catanzaro: tutte le foto del match

Decisiva una marcatura di Fortunato per la vittoria giallorossa

under 15 il benevento vince di misura con il catanzaro tutte le foto del match
Benevento.  

Benevento-Catanzaro 1-0

Benevento: Fabi; Fasiello, Cuciniello, Fedele (33'st Reale), Caruso, Fortunato, Ediahe (19'st Cappello), Di Casola (24'st Crocifoglio), Lodi (24'st Mastrovito), Giannattasio, Pinto (33'st Giannone).  A disp.: Boccia, Gravina, Del Vecchio, Migliaccio. All.: Grande 

Catanzaro: Mantino; Matrella, Paleari (1'st Colucci), Pugliese, Aristippo (13'st Martillotto), Ferlaino (37'st Surace), Vuono (21'st Capace), Mangano, Di Stasio (37'st Diano), Mendola (13'st De Luca), D'Agostino (1'st Zannino). A disp.: Paracuollo, Corasaniti. All.: Gemelli 

Arbitro: Crispino di Frattamaggiore. Assistenti: D'Alterio e Travaglione di Napoli.

Marcatori: 35'pt Fortunato (B)

L'under 15 del Benevento è tornata alla vittoria, dopo la sconfitta rimediata in casa della capolista Napoli. I ragazzi di Grande si sono imposti di misura contro il Catanzaro, sul sintetico dell'Avellola. I giallorossi sono riusciti a conquistare i tre punti grazie a un gol messo a segno da Fortunato dopo trentacinque minuti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Con questo successo, il Benevento balza a quota 18 punti in classifica. Nella prossima giornata, in programma il 22 novembre, è in programma la trasferta di Frosinone. 

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