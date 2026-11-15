Ospedale S. Agata: la Lega chiede a Mastella di convocare assemblea sindaci Dopo la decisione della dirigenza del San Pio di ricorrere al consiglio di Stato

La Lega Benevento torna sulla delicata vipcenda dell’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti e, facendo seguito alla ferma presa di posizione espressa nella giornata di ieri, rilancia la necessità di un’immediata iniziativa istituzionale a tutela del diritto alla salute dei cittadini sanniti.

Il commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi, rivolge un appello diretto al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, affinché si faccia promotore della convocazione urgente dell’Assemblea dei Sindaci, allargata alla partecipazione del Prefetto di Benevento.

Al centro della vicenda resta la decisione della dirigenza dell’Azienda Ospedaliera San Pio, guidata dal direttore generale Maria Morgante, di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza che aveva disposto la riapertura h24 del Pronto Soccorso del presidio santagatese.

«Già ieri abbiamo denunciato con fermezza la gravità di una scelta che riteniamo profondamente penalizzante per il territorio. Oggi vogliamo andare oltre la denuncia e chiedere una risposta concreta da parte delle istituzioni. Per questo ci rivolgiamo direttamente al sindaco Clemente Mastella, affinché assuma l’iniziativa di convocare con urgenza l’Assemblea dei Sindaci, coinvolgendo anche il Prefetto. È necessario che l’intero territorio sannita faccia fronte comune su una questione che riguarda la sicurezza e la salute di migliaia di cittadini», dichiara Parisi.

Il commissario provinciale sottolinea come la vicenda non possa essere considerata una problematica esclusivamente locale.

«Il Sant’Alfonso non è soltanto l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. È un presidio strategico per l’intera provincia di Benevento, con un bacino d’utenza che comprende le Valli Caudina e Telesina e numerose comunità delle aree interne.

La piena operatività del suo Pronto Soccorso con reparti annessi e funzionati, rappresenterebbe, inoltre, un contributo fondamentale per affrontare il problema del sovraffollamento del San Pio di Benevento, la cui struttura di emergenza è troppo spesso sottoposta a una pressione assistenziale difficilmente sostenibile.

Difendere il Sant’Alfonso significa, dunque, difendere l’intero sistema sanitario provinciale. Non si può pensare di risolvere le criticità di un ospedale indebolendone un altro. Serve una visione complessiva della sanità sannita, capace di garantire servizi efficienti e un’assistenza adeguata a tutti i cittadini, indipendentemente dal Comune in cui risiedono».

Da qui la richiesta di una mobilitazione istituzionale che superi appartenenze politiche e confini amministrativi.

«Chiediamo a Mastella un’iniziativa concreta, non un semplice pronunciamento di solidarietà. È necessario riunire i sindaci, coinvolgere il Prefetto e portare la vertenza del Sant’Alfonso su un tavolo istituzionale autorevole, capace di rappresentare le esigenze dell’intera provincia e di sollecitare risposte precise da parte dei vertici sanitari e della Regione Campania.

Non è più il momento delle attese. Quando è in discussione un diritto fondamentale come quello alla salute, chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità.

Il Sant’Alfonso non può diventare terreno di scontro tra carte bollate, mentre i cittadini continuano a chiedere servizi sanitari efficienti e cure tempestive. La sanità pubblica deve rispondere ai bisogni delle persone, non essere sacrificata a logiche amministrative che rischiano di allontanarla sempre più dai territori».

Parisi conclude ribadendo la posizione della Lega Benevento:

«Rivolgiamo un appello chiaro al sindaco Mastella: convochi urgentemente l’Assemblea dei Sindaci allargato al Prefetto. Su questa battaglia serve una voce istituzionale unica, forte e autorevole.

La difesa del Sant’Alfonso non può conoscere divisioni politiche o territoriali. È una questione di dignità, di sicurezza e di rispetto per le nostre comunità.

Il Sannio non può continuare a subire un progressivo indebolimento dei servizi sanitari. È il momento che tutte le istituzioni facciano la propria parte. La Lega continuerà a vigilare e a sostenere ogni iniziativa utile a garantire la piena operatività del presidio santagatese.

Sulla salute dei cittadini non sono ammissibili silenzi, rinvii o ambiguità».