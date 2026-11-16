Funghi, intossicazioni in aumento: l’invito dell’ASL Bn al controllo gratuito Il servizio è attivo presso l’Ispettorato Micologico

Con l’aumento delle intossicazioni, l’ASL Benevento invita tutti i cittadini, anche i più esperti, a far controllare gratuitamente tutto il raccolto prima di consumarlo o regalarlo.

Il controllo è effettuato dall’Ispettorato Micologico dell’ASL Benevento, HUB della Rete Micologica Regionale.

In riferimento alle ultime segnalazioni, particolare attenzione deve essere riservata ai funghi chiamati comunemente “chiodini” (Armillaria mellea), commestibili solo dopo un trattamento adeguato, e al tossico Omphalotus olearius, confondibile con il fungo detto “galletto” (Cantharellus cibarius).



Chiodini: la cottura in padella non basta

Usare solo esemplari giovani e integri, eliminare i gambi e lavare accuratamente. Prima della cottura, sbollentare in abbondante acqua per almeno 15–20 minuti e scartare l’acqua. Sbollentare anche prima di congelare o conservare sott’olio. Consumare quantità moderate, evitando pasti ravvicinati. Non affidarsi a metodi casalinghi o app per attestare la commestibilità dei funghi. La somiglianza con funghi commestibili può far raccogliere specie tossiche o mortali.

Per il controllo

Affidarsi al micologo dell’Asl, presentare tutto il raccolto, non solo alcuni esemplari, portare funghi interi e freschi, puliti solo dalla terra. Usare contenitori rigidi e areati, mai buste di plastica. Anche i funghi commestibili e controllati sono difficili da digerire: non somministrarli a bambini, anziani, donne in gravidanza e persone fragili o con malattie croniche. In caso di sintomi rivolgersi subito al Pronto Soccorso.



L'Ispettorato Micologico – ASL Benevento è in Via Mascellaro 3/A, Benevento e effettua il servizio di controllo gratuito: lunedì–venerdì, ore 9:00–18:00

Telefono: 0824 308259. Reperibilità dell’Ispettorato 24 ore su chiamata: 0824 308259 – 392 988 7182

