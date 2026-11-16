Sannio Acque: da dicembre al via la gestione del servizio idrico Il percorso porterà all'avvio della gestione provinciale del Servizio Idrico Integrato

Con una nota pervenuta oggi dall’Ente Idrico Campano è stato ufficializzato il subentro, a partire dal prossimo 1 dicembre 2026, di Sannio Acque S.r.l. nella gestione del Servizio Idrico Integrato per 21 comuni del Sannio, tra i quali la Città capoluogo, già ricompresi nel perimetro operativo di GE.SE.SA. S.p.A.. È stato, inoltre, formalizzato il verbale di trasferimento delle infrastrutture, degli impianti, delle reti e della documentazione necessaria alla gestione del servizio idrico integrato.

Il percorso consentirà di dare piena attuazione al modello di gestione unitaria del servizio previsto dalla normativa nazionale e regionale.

I comuni interessati dal cambio gestore sono: Benevento, Arpaia, Castelpagano, Castelpoto, Cautano, Colle Sannita, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia, Frasso Telesino, Melizzano, Molinara, Morcone, Paupisi, Ponte, San Bartolomeo in Galdo, Sant'Agata de' Goti, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano.

Il trasferimento delle infrastrutture e l'avvio delle attività operative sono già formalmente iniziate, mentre tutti gli effetti tecnico-amministrativi, economici e contabili riguardanti l’utenza entreranno in vigore dal prossimo 1 dicembre 2026. GE.SE.SA. S.p.A. resterà l’azienda responsabile dell'erogazione del servizio idrico integrato fino al 30 novembre 2026.

Per i cittadini non cambierà nulla nelle modalità di utilizzo del servizio idrico integrato. Non sarà necessario svolgere alcuna pratica amministrativa né effettuare alcuna richiesta commerciale.

Durante questa fase sarà garantita la piena continuità del servizio, senza modifiche nelle attività di assistenza agli utenti. La continuità gestionale rappresenta uno degli aspetti fondamentali del processo di subentro, pensato per assicurare una transizione ordinata e senza disagi per la cittadinanza. Un passaggio importante che segna l'avvio di una nuova fase con l'obiettivo di assicurare la continuità del servizio, l’efficienza operativa e una comunicazione sempre più accessibile e trasparente per gli utenti.

Nei prossimi giorni, Sannio Acque, nuovo gestore del servizio idrico integrato del Sannio, fornirà ulteriori informazioni utili agli utenti in merito ai servizi al pubblico, ai canali di contatto e alle attività che accompagneranno l'avvio della nuova gestione.

“La giornata odierna, in ragione della comunicazione dell’E.I.C.” - afferma Pompilo Forgione, Presidente di Sannio Acque – “rappresenta un tassello fondamentale per giungere quanto prima alla gestione unica distrettuale, con importanti benefici per le comunità locali in termini: di investimenti; di ammodernamento della rete e della introduzione di nuovi sistemi di erogazione e di controllo della risorsa idrica. Siamo impegnati a lavorare nell’esclusivo interesse di un comparto strategico per la nostra realtà provinciale. Colgo l’occasione per comunicare che il TAR Campania, sempre oggi, con provvedimenti gemelli, ha negato la concessione della sospensiva richiesta dai comuni di Cusano Mutri, di Fragneto L’Abate, di Fragneto Monforte, di San Lupo, di Moiano, di San Giorgio La Molara, di San Marco dei Cavoti, di Baselice, di Pietraroja, di Castelvetere in Val Fortore, di Circello, di Sassinoro. Questi Comuni, nelle settime scorse, avevano impugnato gli atti di affidamento della concessione in favore di Sannio Acque, ritenendoli censurabili per pretese violazioni di legge. Oggi il responso del Giudice Amministrativo campano che ha ritenuto di non accordare i provvedimenti cautelari richiesti dagli Enti Locali.” – Conclude il Presidente Forgione.

“L'avvio della gestione Sannio Acque costituisce un momento significativo per l'intero Ambito Distrettuale Sannita. La gestione unitaria del servizio consente di affrontare le sfide future con una visione organica e una programmazione gestionale coordinata anche a livello regionale, nell'interesse delle comunità e della tutela della risorsa idrica.” – Queste le parole Luca Mascolo Presidente dell’Ente Idrico Campano.

"Il subentro nei 21 comuni rappresenta l'avvio di un importante percorso di integrazione delle reti e degli impianti del territorio sannita. In questa fase il nostro impegno è garantire continuità del servizio e avviare una pianificazione degli investimenti che consenta di migliorare progressivamente l'efficienza delle infrastrutture, la qualità del servizio e la tutela della risorsa idrica, ponendo le basi per una gestione moderna e unitaria a beneficio di tutto il territorio." Queste le parole di Andrea Palomba, Amministratore Delegato di Sannio Acque.