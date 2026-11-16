Patrimonio pubblico: per l'Unisannio l’Ex Manifattura Tabacchi L'ateneo sannita nell’accordo tra Regione Campania e Agenzia del Demanio

Valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico per rafforzare il sistema universitario regionale, ampliare gli spazi destinati alla didattica e alla ricerca e favorire nuovi processi di rigenerazione urbana. Sono questi gli obiettivi dell’accordo presentato questa mattina, 16 novembre 2026, presso la Regione Campania, a Napoli, alla presenza del presidente Roberto Fico, della direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme e dell’assessore regionale al Patrimonio Enzo Cuomo.

L’intesa coinvolge la Regione Campania, l’Agenzia del Demanio e cinque università del territorio: Federico II, Parthenope, Università degli Studi di Salerno, Università della Campania Luigi Vanvitelli e Università degli Studi del Sannio, rappresentata dalla Rettrice Maria Moreno.

Tra gli immobili individuati nel primo portafoglio di beni da sottoporre a successive verifiche figura l’Ex Manifattura Tabacchi di Benevento, indicata come possibile sede di nuove funzioni universitarie dell’Ateneo sannita. L’individuazione apre una prospettiva di valorizzazione di un importante patrimonio immobiliare cittadino, in una strategia che punta a integrare sviluppo universitario e rigenerazione del tessuto urbano.

L’accordo definisce un quadro stabile di collaborazione istituzionale per il recupero e la rifunzionalizzazione di immobili pubblici, da destinare, in relazione ai fabbisogni dei singoli atenei e alle caratteristiche dei beni, a campus, laboratori, spazi per la ricerca, attività didattiche, residenze e servizi per la comunità studentesca.

La strategia prevede una programmazione condivisa e una Cabina di regia, coordinata dalla Regione Campania, affiancata da un Tavolo tecnico permanente incaricato di verificare la fattibilità delle singole iniziative, le caratteristiche degli immobili e le possibili fonti di finanziamento.

Per UNISANNIO, l'iniziativa rappresenta un'opportunità per contribuire a una più ampia strategia di sviluppo del sistema universitario campano, valorizzando le risorse del territorio e rafforzando il rapporto tra università, città e comunità.

L’inserimento dell’Ex Manifattura Tabacchi nel primo portafoglio ha, al momento, carattere programmatico. L’eventuale realizzazione degli interventi sarà subordinata alle verifiche tecniche, amministrative, urbanistiche e finanziarie e alla successiva definizione di specifiche convenzioni attuative, anche per la determinazione degli spazi.