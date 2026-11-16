ASL BN, Giornata mondiale per l’eliminazione del cancro della cervice uterina Prevenzione, screening e vaccinazione possono fare la differenza

In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione del cancro della cervice uterina, l’ASL Benevento rinnova l’invito alle donne e alle famiglie ad aderire ai programmi di prevenzione contro il Papillomavirus umano (HPV), principale fattore di rischio per il tumore del collo dell’utero.

L’infezione da HPV è una delle più diffuse infezioni sessualmente trasmesse e può interessare sia le donne che gli uomini. Nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente, ma alcuni ceppi virali possono causare lesioni precancerose e tumori, tra cui quello della cervice uterina.

Per questo la prevenzione resta lo strumento più efficace. Da un lato la vaccinazione anti-HPV, che protegge dall’infezione e riduce significativamente il rischio di sviluppare lesioni correlate al virus; dall’altro lo screening cervicale, che consente di individuare precocemente eventuali alterazioni e intervenire tempestivamente.

L’ASL Benevento ricorda che i cittadini possono rivolgersi ai Consultori familiari presenti nei Distretti sanitari aziendali per ricevere informazioni, orientamento e accedere ai percorsi di prevenzione previsti, tra cui screening e vaccinazioni.

La lotta al tumore della cervice uterina passa attraverso scelte semplici ma fondamentali: informarsi, aderire agli screening e cogliere le opportunità offerte dalla vaccinazione. Un impegno individuale che contribuisce a proteggere la salute dell’intera comunità.

"Proteggi la tua salute. Rivolgiti al Consultorio del tuo Distretto per informazioni, screening e vaccinazione HPV".