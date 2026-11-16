Apollosa: inaugurato a San Giovanni il Monumento ai Caduti di tutte le guerre La solenne cerimonia alla presenza del sindaco Parente e del Presidente della Provincia Lombardi

Un nuovo luogo della memoria, destinato a custodire il ricordo dei Caduti e a trasmettere alle future generazioni un messaggio di pace e di responsabilità. È stato inaugurato domenica 15 novembre, in Piazza Casino Guadagni, nella frazione San Giovanni di Apollosa, il Monumento ai Caduti di tutte le guerre, nel corso di una solenne cerimonia che ha rappresentato il momento culminante di due domeniche dedicate alla commemorazione e ai valori dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La giornata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Parroco Don Umberto Oliva Zucaro e animata dalla corale “O’Core e San Giovanni”, che ha accompagnato con il proprio contributo musicale la funzione religiosa.

Al termine della Messa, sempre all’interno della chiesa, sono intervenuti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini” di Apollosa, offrendo un significativo contributo di riflessione sul valore della memoria, della pace e del sacrificio di quanti hanno perso la vita nei conflitti. Un momento particolarmente sentito, che ha posto al centro le giovani generazioni e l’importanza di coltivare la memoria storica, affinché il ricordo del passato possa continuare a rappresentare un insegnamento per il presente e per il futuro.

A seguire si sono tenuti gli interventi istituzionali, prima quello del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e successivamente quello del Sindaco di Apollosa, Danilo Parente, che hanno richiamato il significato della commemorazione e la responsabilità delle istituzioni nel custodire e tramandare la memoria dei Caduti.

La cerimonia è quindi proseguita all’esterno, in Piazza Casino Guadagni, dove, alla presenza delle autorità, delle associazioni e della cittadinanza, si è svolta l’inaugurazione ufficiale del nuovo monumento. Dopo la benedizione, il sindaco, accompagnato dal presidente della Provincia, ha proceduto allo scoprimento della targa commemorativa, consegnando simbolicamente alla comunità di San Giovanni un nuovo spazio di ricordo e raccoglimento.

La solennità dell’appuntamento è stata scandita dall’esecuzione dell’Inno alla Gioia, dalla cerimonia dell’alzabandiera, dal Silenzio e dalla deposizione di una corona d’alloro in omaggio ai Caduti.

Alla manifestazione hanno preso parte, con i propri rappresentanti, anche l’ANCR - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sezione di Apollosa, e l’ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia, le cui presenze hanno contribuito a rinnovare, in questo come nel precedente appuntamento dell’otto novembre, il legame tra la comunità, le Forze Armate e la memoria di quanti hanno servito il Paese.

Il nuovo monumento è stato realizzato grazie alla donazione da parte dell’Esercito Italiano di un mortaio e di due granate, elementi che assumono oggi un significato profondamente diverso rispetto alla loro originaria funzione: strumenti legati alla guerra che diventano simboli di memoria e di pace, capaci di richiamare l’attenzione sulle conseguenze dei conflitti e sull’importanza di preservare la convivenza pacifica tra i popoli.

«Abbiamo scelto di realizzare questo monumento nella frazione di San Giovanni perché volevamo consegnare alla nostra comunità un nuovo spazio di memoria», dichiara il sindaco Danilo Parente. «Un monumento non è soltanto un simbolo di riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita, ma deve essere soprattutto un monito per le generazioni presenti e future. È un messaggio che assume un significato ancora più profondo nel momento storico che stiamo vivendo, segnato da conflitti e tensioni internazionali che ci ricordano quanto la pace non possa mai essere considerata una conquista definitiva.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Esercito Italiano per aver donato al Comune di Apollosa il mortaio e le due granate che costituiscono gli elementi del nuovo monumento. Un gesto di grande valore simbolico: strumenti nati per essere utilizzati in guerra diventano oggi parte di un luogo che vuole ricordare le sofferenze provocate dai conflitti e richiamare tutti noi al valore della pace. Allo stesso modo, voglio ringraziare quanti, con il proprio impegno, la propria disponibilità e il proprio lavoro, si sono prodigati per rendere possibile quest’opera, frutto di una collaborazione e di una sensibilità condivisa.

Il nostro compito, come istituzioni e come comunità, è custodire la memoria e trasmetterla soprattutto ai più giovani, affinché questo monumento possa rappresentare non soltanto un omaggio al passato, ma anche un richiamo quotidiano al valore della vita, della libertà e della convivenza pacifica».

L’inaugurazione ha dato continuità alle celebrazioni che si erano svolte domenica 8 novembre nel centro di Apollosa, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rinnovando un appuntamento tradizionale e profondamente sentito dalla comunità.

La manifestazione, con il raduno in Piazza Saponaro, ha rappresentato un momento di raccoglimento e riconoscenza verso coloro che hanno servito e continuano a servire il Paese, rendendo omaggio al sacrificio dei Caduti e al valore delle istituzioni democratiche.

Nel corso della cerimonia oltre al sindaco Danilo Parente è intervenuta anche la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”, dottoressa Carmen Tozzi.

Un momento di particolare valore simbolico è stato quello dedicato dall’ANIOC - Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche - che con i propri rappresentanti ha provveduto alla consegna degli attestati commemorativi in onore dei cittadini di Apollosa caduti durante le due guerre mondiali. Un riconoscimento rivolto alle rispettive famiglie e ai discendenti, per mantenere vivo il legame tra la memoria dei singoli, la storia delle famiglie e quella dell’intera comunità

Le due giornate hanno così composto un unico percorso commemorativo: dalla tradizionale celebrazione nel centro di Apollosa all’inaugurazione del nuovo monumento nella frazione San Giovanni, unendo il ricordo del passato alla responsabilità di costruire un futuro di pace.

Un impegno che trova oggi un nuovo simbolo nel territorio comunale, affinché il ricordo dei Caduti continui a vivere non soltanto nelle ricorrenze ufficiali, ma nella coscienza quotidiana dell’intera comunità.