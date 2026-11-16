Truffe telefoniche: attenzione alle false convocazioni della Polizia Municipale Aumentano le segnalazioni, la polizia municipale chiede collaborazione per contrastare raggiri

Non si fermano le segnalazioni relative a telefonate sospette da parte di persone che si qualificano come appartenenti alla Polizia Municipale di Benevento e che invitano i cittadini a presentarsi presso il Comando.

Un fenomeno che continua a destare preoccupazione e rispetto al quale si rinnova l'invito alla massima attenzione e prudenza.

I soggetti che effettuano queste chiamate possono utilizzare nomi, qualifiche e riferimenti apparentemente credibili, con l'obiettivo di conquistare la fiducia delle persone e indurle a seguire indicazioni o a fornire informazioni personali.

Si ricorda che la citazione del nome di un agente, di un responsabile o di altri operatori della Polizia Municipale non rappresenta, da sola, una garanzia di autenticità della telefonata.

In presenza di chiamate sospette si raccomanda di:

interrompere la conversazione, senza farsi condizionare da eventuali pressioni, insistenze o richieste urgenti;

non comunicare dati personali, informazioni bancarie, password o codici di accesso;

non effettuare pagamenti e non seguire indicazioni ricevute telefonicamente;

verificare sempre l'autenticità della comunicazione contattando direttamente il Comando attraverso i recapiti ufficiali pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

La Polizia Municipale di Benevento ribadisce che la collaborazione e l'attenzione dei cittadini sono fondamentali per contrastare questi tentativi di raggiro.

L'invito è a non abbassare la guardia: in caso di dubbio, non fidarsi della telefonata, ma verificare sempre attraverso i canali ufficiali.