Truffe telefoniche: attenzione alle false convocazioni della Polizia Municipale

Aumentano le segnalazioni, la polizia municipale chiede collaborazione per contrastare raggiri

truffe telefoniche attenzione alle false convocazioni della polizia municipale
Benevento.  

Non si fermano le segnalazioni relative a telefonate sospette da parte di persone che si qualificano come appartenenti alla Polizia Municipale di Benevento e che invitano i cittadini a presentarsi presso il Comando.
Un fenomeno che continua a destare preoccupazione e rispetto al quale si rinnova l'invito alla massima attenzione e prudenza.
I soggetti che effettuano queste chiamate possono utilizzare nomi, qualifiche e riferimenti apparentemente credibili, con l'obiettivo di conquistare la fiducia delle persone e indurle a seguire indicazioni o a fornire informazioni personali.
Si ricorda che la citazione del nome di un agente, di un responsabile o di altri operatori della Polizia Municipale non rappresenta, da sola, una garanzia di autenticità della telefonata.
In presenza di chiamate sospette si raccomanda di:

  • interrompere la conversazione, senza farsi condizionare da eventuali pressioni, insistenze o richieste urgenti;
  • non comunicare dati personali, informazioni bancarie, password o codici di accesso;
  • non effettuare pagamenti e non seguire indicazioni ricevute telefonicamente;
  • verificare sempre l'autenticità della comunicazione contattando direttamente il Comando attraverso i recapiti ufficiali pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

La Polizia Municipale di Benevento ribadisce che la collaborazione e l'attenzione dei cittadini sono fondamentali per contrastare questi tentativi di raggiro.
L'invito è a non abbassare la guardia: in caso di dubbio, non fidarsi della telefonata, ma verificare sempre attraverso i canali ufficiali.

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